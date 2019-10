Norges kvalikhåp knust: – Det er utrolig skuffende

Debatt: Deling av nakenbilder: - Lovbrudd for noen raske tomler opp

Her tusler David de Gea av banen med skade mot Sverige

Her tusler David de Gea av banen med skade mot Sverige

Saken oppdateres.

Romania-Norge 1–1

BUCURESTI: Det var en av de viktigste kveldene på lang tid for det norske landslaget, men foran øynene på tribuner fulle av rumenske barn som kom gratis inn på kamp, røk trolig drømmen om en direkteplass til neste års EM for Norge.

Kampen skulle egentlig spilles foran tomme tribuner på grunn av en rasisme i tidligere kamper, men UEFAs regler tillater at unger under 14 år slipper gratis inn i slike tilfeller.

Det endte med at nasjonalarenaen i Bucuresti ble forvandlet til et lurveleven av en annen verden. Hooliganen var kanskje borte, men barna lagde et lydnivå som overgikk det meste det norske laget har spilt med på mange år.

Ødegaard: – Det er blytungt

Romania ledet 1–0 helt til kampen var langt inne i overtiden. Da steg Alexander Sørloth til værs og stanget inn en norsk utligning. Han stormet tilbake til midtbanen med ballen for å få i gang spillet.

Faktisk fikk Joshua King en ok mulighet til å sikre en sensasjonell snuoperasjon, men hans heading ble stoppet.

– Det er utrolig skuffende. Vi skal ikke slippe inn mål i dag. Det er tungt nå, sa målscorer Sørloth til TV 2 etter kampen.

– Det føles kaos bare. Vi får ett mål, og taper ikke. I den situasjonen vi er i, så er det blytungt, sa Martin Ødegaard til TV 2 om hvordan kampen utviklet seg.

Til tross for at Spania klarte å utligne til 1–1 på overtid i Stockholm, så fikk Sverige med seg ett poeng på samme måte som Norge gjorde lørdag.

Dermed er de fire poeng foran Norge med to kamper igjen å spille, samtidig som Romania er tre poeng foran Norge. Dermed er det bare en syltynn teori som kan sende Norge direkte til EM.

– Nå må vi ut i Nations League og gjøre jobben der. Vi har en viktig oppgave i å gjøre ting riktig, konstaterte Joshua King til TV 2.

Der må Norge først slå Serbia på Ullevaal, før en eventuell finale mot et lag på samme rankingnivå også må vinnes.

Mange feil på rad ødela

Etter en førsteomgang hvor Norge var det beste laget, forandret kampen karakter da den andre omgangen startet. Etter 17 minutter sørget en rekke med norske feil for at horden med barn jublet så intenst at man skulle tro speakeren hadde opplyst om gratis pølser og brus i kiosken.

Rune Almenning Jarstein plukket et rumensk hjørnespark med hendene. Målvakten ville sette i gang en kontring, men fant ingen å kaste til. Helt til han så at Joshua King var ledig, men spissen sto litt på hælene og Alexandru Mitrita var våken og snappet ballen. Han satte fart mot det norske målet, og utfordret Kristoffer Ajer som ble altfor passiv.

Mitrita plasserte ballen sikkert i mål helt nede ved stolpen, og mens Jarstein forgjeves kastet seg etter ballen, reiste neste generasjon rumenere seg i ellevill ekstase på tribunene.

Da hadde Jarstein 10 minutter tidligere gjort alt for å ødelegge festen for dagens tilskuere, da han reddet det svake straffesparket fra George Puscas.

Muligheten fra 11 meter fikk han da Sander Berge var uheldig og ble påløpt at en rumensk spiller inne i målfeltet, og sistnevnte benyttet naturligvis muligheten til å kaste seg i bakken. Kampens skotske kampleder lot seg lure, men da Jarstein reddet ble ikke dommerfeilen avgjørende.

God norsk førsteomgang

Det første farlige angrepet kom etter ni minutter. Martin Ødegaard spilte på utsøkt vis Omar Elabdellaoui gjennom ute til høyre. Innlegget ble imidlertid litt for høyt, og foran mål fikk Joshua King frispark mot seg.

Tre minutter senere prøvde Ødegaard seg fra 16 meter, men keeper Ciprian Tatarusanu reddet uten store problemer. Like etter kom nok en god norsk mulighet da Elabdellaoui ble spilt fri til høyre i målfeltet. Han traff ikke helt med det knallharde innlegget langs bakken, men kunne også gått for skudd.

Det tok et kvarter før hjemmelaget viste seg skikkelig frem. Et norsk hjørnespark ble starten på en farlig kontring. Alexandra Mitrita løp fra egen halvdel og helt inn i det norske målfeltet. Skuddet fra noe skrått hold gikk imidlertid ut til kast på motsatt side.

King prøvde seg for første gang etter 20 minutter, men fra 20 meter gikk skuddet utenfor.

Rumenerne ropte på straffe etter 33 minutter, men reprisene viste tydelig at det kun var egeninnsatsen som førte til svalestupet fra George Puscas, og dermed pekte heller aldri dommeren på 11-metersmerket.

Norge fortsatte å dominere banespillet, men på overtid holdt Mitrita på å gjøre det igjen. Han dro seg inn fra høyre og fikk avsluttet godt med venstrefoten. Rune Almenning Jarstein hentet imidlertid frem en strålende redning og sørget for at Norge ikke lå under halvveis.

To kamper igjen

Norge startet den andre omgangen godt, og allerede før det var spilt fem minutter hadde de skapt to-tre småfarligheter foran det rumenske målet.

Scoring ble det ikke, det ble det imidlertid i Stockholm, der Sverige tok ledelsen mot Spania. Vondt så ut til å bli verre for Norge, da Romania fikk straffe, men den reddet altså Jarstein.

Selv om det var en halvtime igjen å spille da baklengsmålet omsider kom, så klarte aldri Norge å skape et voldsomt press mot det rumenske målet.

Etter at Sørloth utlignet kunne også Joshua King scoret, men hans heading ble reddet av keeper.

Dermed blir trolig de to siste EM-kvalifiseringskampene mot Færøyene og Malta som treningskamper å regne.

Nå er det «all in» på den siste EM-sjansen Norge får i mars neste år.