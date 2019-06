Hun er historiens eldste VM-spiller

Her velter tilhengeren bak bilen i 60 km/t

Saken oppdateres.

Cristiane ble tidenes eldste VM-spiller til å score hattrick da Brasil slo Jamaica 3-0. Samtidig ble Formiga (41) den eldste kvinnelige spilleren i aksjon i VM.

«De gamle er fortsatt eldst», sies det. Det fikk Jamaica smertelig erfare i sin åpningskamp mot Brasil i fotball-VM for kvinner.

34-åringen ble historisk da hun scoret sitt tredje for dagen etter timen spilt. Hattricket ble fullført med et utsøkt frispark som gikk inn fra 18 meter via tverrliggeren.

Med det overtok hun rekorden til amerikanske Carli Lloyd, som var 32 år og 355 dager da hun scoret tre i finalen mot Japan i 2015. Cristiano Ronaldo satte herrenes rekord da han var 33 år og 130 dager.

Llyod var derimot ikke den eneste USA-legenden som måtte se seg slått søndag. Formiga fikk tillit fra start på Brasils midtbane i en alder av 41 år og 98 dager. Det er ett drøyt år eldre enn det Cristie Rampone var mot Japan for fire år siden.

Formiga har derimot en stund igjen for å overgå Essam El-Hadary. Han var 45 år og 161 dager da han voktet buret for Egypt mot Saudi-Arabia i VM i 2018.

Brasil leder gruppe C foran Italia, som slo Australia 2-1 på overtid. Barbara Bonansea scoret italienernes mål etter at Samantha Kerr sendte Australia i ledelsen.