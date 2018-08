Hun var totalt uforberedt på EM-fiaskoen: – Jeg hadde stått der som en amøbe

Her er Kotengs dom over Coolens RBK-start

I fjor ble han årets spiller i Finland. Nå er han klar for Stabæk.

Tar over etter Iniesta: Messi blir Barcelona-kaptein

Intenst lavtrykk gir voldsom vind og store nedbørmengder - fare for jordskred og oversvømmelser

Saken oppdateres.

BERLIN: Isabelle Pedersen brukte kvelden og natten til å samle seg etter fiaskoen på 100-meter hekk under EM i Berlin. Hun gikk ut av konkurransen etter et svært svakt løp i semifinalen.

Til slutt viste det seg at hennes personlige og norske rekord på 12.72 hadde vært god nok til å ta EM-sølv, men på Olympiastadion var ikke Pedersen i nærheten av å levere det.

I stedet klokket hun inn på 13,04, et hav bak sin egen rekord i sprintsammenheng.

– Jeg hadde ikke så mange ord etter at det skjedde. Ikke til noen, det tok en stund før jeg i hele tatt kunne uttrykke meg. Hva sier man egentlig etter noe slikt? Jeg har i alle fall ikke lyst til å bli definert etter en opplevelse som dette etter en sesong som egentlig har vært så god, sier Isabelle Pedersen.

Husker ikke løpet

Dagen derpå møtte hun den norske pressen utenfor maratoninngangen på Olympiastadion. Pedersen kom vandrende sammen med kjæresten Thomas Van der Plaetsen, den belgiske mangekjemperen.

I motsetning til torsdag kveld da hun droppet alle intervjuer og ba om å bli latt være i fred, svarte hun fredag ettermiddag villig på alle spørsmål.

– Det er veldig sårt dette. Det skulle ikke vært noe vanskelig å komme til finalen med et helt normalt løp. Hvorfor det skjedde vet jeg ikke, sier Pedersen.

Gjennom sesongen har hun vært i sitt livs form, og hadde endelig slettet Christina Vukicevic’ rekord på 100 meter hekk. Alt lå til rette for medalje i EM. Men så mislyktes hun i sesongens store høydepunkt.

– Dette er ett av få løp jeg ikke husker så mye av. Jeg kom bare i mål, så tiden og tenkte «Hva er dette her?» Jeg tror det første jeg sa var: «Kan jeg få lov til å bare gjemme meg under en stein i Lofoten?».

Amøbe og A4-ark

Pedersen sier EM-opplevelsen var vanskelig, rar og noe hun var helt uforberedt på. Før løpet var det ingenting som tydet på at det skulle bli fiasko, sier hun til BT. Hun fikk spørsmål etterpå om hun følte seg syk, men det gjorde hun ikke.

– Jeg må jobbe med dette. Det er noe jeg ikke er god nok på. Jeg må bare sørge for at dette aldri skjer igjen.

26-åringen slet med søvnen i EM-byen etter løpet. Det tordnet, det regnet og hun hadde opplevd en av sitt livs største nedturer. At hun valgte å droppe alle intervjuer, ber hun om forståelse for.

– Jeg snakker flere ord nå enn det kom ut i hele går kveld. Jeg vet ikke hvor mye jeg kunne sagt, dette er vanskelig.

Hadde hun stilt opp til intervju, ville det vært lite meningsfullt tror hun.

– Alle ønsket at jeg som bergenser og nordlending skal skulle ord på dette, men jeg sto der og det var ikke ett eneste ord som kom. Jeg hadde stått der som en ambøbe, cirka like hvit som et A4-ark. Hva får du ut av det?

Medalje var realistisk

At hennes personlige rekord viste seg at hadde vært god nok til EM-sølv, og at det faktisk ikke var langt opp til gullvinner Elvira Herman fra Hviterussland på 12,67, gjør det selvsagt ekstra vanskelig å svelge.

– Statistikken viser at et 12,72-løp hadde gitt medalje. Jeg fikk lyst til å rive av meg håret.

Pedersen sier hun nå er opptatt av å ta det beste ut av situasjonen. Hun har jobbet gjennom natten med å ta inn over seg at motgang er den del av livet, og noe hun må akseptere.

– Jeg var overhodet ikke forventet at dette skulle skje. Desto tøffere er det at det skjedde.