Hvis Norge går til VM, vil ikke den nye NFF-toppen reise: – Der går grensen

Saken oppdateres.

«Jeg boikotter, og oppfordrer andre fotballeksperter til å gjøre det samme».

Ingen av Lise Klaveness’ Twitter-følgere trengte 3. mars i år å være i tvil om hva den daværende NRK-eksperten mente om Qatar-VM. Boikott-meldingen kom som en respons på en Dagsavisen-kronikk hvor Magnus Forsberg argumenterte for at Norge bør boikotte kvalifiseringen til det omstridte mesterskapet i 2022.

Mandag hadde Klaveness sin første arbeidsdag som elitedirektør i Norges Fotballforbund.

– Vil du fortsatt gå inn for boikott hvis Norge skulle kvalifisere seg til sitt første verdensmesterskap siden 1998?

– Jeg har ikke noe mandat som elitedirektør å fatte slike beslutninger, det er det styret som gjør. Jeg vil selvsagt forholde meg profesjonelt til det styret beslutter. Men min personlige holdning har jo ikke endret seg. Jeg føler sterkt mot Qatar og måten de fikk VM, sier hun til Aftenposten.

Jeg boikotter, og oppfordrer andre fotballeksperter til å gjøre det samme. https://t.co/PULapqsIsq — Lise Klaveness (@Lisekla) March 3, 2018

Fotballens kritikkverdige rolle

Klaveness ønsket med meldingen å starte en debatt blant alle som jobber med fotball i Norge. Den ble det imidlertid aldri noe av. Ingen av kollegene i mediene kastet seg på. Selv har hun ikke endret mening, selv om hun har endret jobb.

– Jeg kommer aldri til å si at jeg støtter at VM blir spilt i Qatar, men min jobb som elitedirektør er at vi presterer sportslig. Det er ikke sånn at jeg ikke vil at laget kvalifiserer seg til VM. Men om jeg kommer til å dra til Qatar? Neppe, slår Klaveness fast.

Hun mente FIFA tråkket over en grense da de ga verdens mest prestisjefylte mesterskap til golfstaten som anklages for grove menneskerettighetsbrudd.

NFF-direktøren klarer ikke se for seg at «den rette VM-stemningen» kommer når hun vet om fotballens rolle i de kritikkverdige forholdene.

– Menneskeliv går tapt på grunn av manglende HMS-krav og det er tilnærmet slavedrift av dem som bygger arenaene. Da begynner det veldig å nærme seg at fotballen har et reelt ansvar. Der følte jeg at grensen gikk for hva jeg hadde lyst til å være med på. Det samme føler jeg nå, sier Klaveness.

Lise Klaveness Født: 19.4.1981 Spilte 73 landskamper og scoret ni mål for Norge. Er utdannet jurist. Har jobbet som advokat i Advokatfirmaet Hjort, som dommerfullmektig i Oslo tingrett og spesialrådgiver for Norges Bank. Har også vært en profilert ekspertkommentator hos NRK. Aktuell: Tok mandag over som elitedirektør i Norges Fotballforbund.

Andre regler i ny rolle

Den frittalende bergenseren innser at hun nå må fronte meningene sine på en annen måte enn da jobben hennes var å ha meninger om fotball hos NRK.

Juristen har jobbet mye med arbeidsrett og vet at hun er bundet av lojalitetsplikten til sin nye arbeidsgiver. Som NFF-ansatt ville hun først og fremst frontet synet sitt på Qatar-VM internt og opp mot styret. Hun har allerede vært i samtaler med fotballpresident Terje Svendsen om temaet.

Samtidig mener Klaveness at NFF en organisasjon som er tjent med at det er liv i fotballdebatten.

– Sammenlignet med nesten alle andre arbeidsgivere så er NFF ganske godt rigget for, og vant til, at ansatte sier ting som andre aldri ville drømt om å si. Sånn må det være. Vi må være åpne, for fotballen eies av alle, sier Klaveness.

Svendsen avviser boikott

Svendsen har ikke svart på Aftenpostens henvendelser mandag. I august sa han til Adresseavisen at han ikke tror på boikott som virkemiddel.

– Vi må heller være til stede og markere holdningene vi står for, sa han.

– Er ikke norsk deltagelse i VM-kvaliken med på å anerkjenne valget av Qatar som arrangørland?

–Nei, på ingen måte, svarte Svendsen.

I november 2016 besøkte representanter for de seks nordiske fotballforbundene, sammen med Amnesty, VM-arrangøren for å rette oppmerksomheten mot arbeidernes kår og rettigheter. Med på reisen var også representanter for de nordiske landenes arbeiderorganisasjoner.

I sommer sa Svendsen at Qatar kommer til å stå på agendaene utover høsten når de nordiske fotballederne møtes. Han mener det er viktigere å jobbe internt enn å melde seg ut.

Tjener mindre enn sin forgjenger

Klaveness opplever at NFF-ledelsen ønsker å jobbe frem en åpenhetskultur i organisasjonen. Det mener hun blir viktig også i hennes jobb. Derfor forteller hun også at lønnen er på 1,6 millioner kroner i året.

Det er betydelig mindre enn hva forgjengeren, Nils Johan Semb har tjent som toppfotballsjef. Ifølge Dagbladet fikk Semb 2,2 millioner kroner i året da han tok jobben i 2009, en lønn som er justert noe opp siden.

– Da jeg fikk lønnstilbudet var det to ting jeg vurderte. Det ene var lønnsnivået i ledergruppen og hva en elitedirektør bør tjene. Lønnen står godt i forhold til generalsekretæren og mine likestilte ledere. Det andre var hva jeg tjente i min forrige jobb, sier Klaveness.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt fikk en årslønn på 1,9 millioner kroner da han tok over jobben i 2016. Også han gikk kraftig ned i forhold til sin forgjenger.

Da Kjetil Siem startet som generalsekretær i 2012 fikk han gjennomslag for at han skulle være den best betalte på NFFs hovedkontor. Dermed var Sembs lønn med og drev Siems lønn i været.

Klaveness sier hun støtter utviklingen med mer moderate lønninger i NFF.