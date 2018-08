«Hvorfor akkurat Sarpsborg?»

12-års aldersgrense: Er det greit at syvåringen spiller Fortnite?

Per Sandberg tar nytt oppgjør med journalister og politikere

Et uoppklart mysterium på 1970-tallet har gjort det lille, norske fiskeværet til et populært reisemål

Jeg skulle ønske at politikere og AtB-sjåfører måtte ta bussen med rullestol i en måned

Arkitekten fikk to dager på å bestemme seg for om han ville kjøpe tomten. Ett år senere sto hytten ferdig.

RBK får ha oss unnskyldt, men nå er vi mest opptatt av et fascinerende lag fra en småby i Østfold

Fra rasende sinne til vill glede: Her er Brann-kampene Nilsen husker best

To timer i dopingtest tok ikke humøret fra RBK-stopperen

Saken oppdateres.

Det aller beste med Sarpsborgs Europa-suksess, er at den stopper munnen på de klubbene som er mest opptatt av å klage på manglende ressurser.

Grunnleggende er det ingen grunn til at Sarpsborg skal klare det som Fredrikstad og Moss, for å ta de mest nærliggende byene, ikke får til.

For ikke å snakke om lag i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Oslo. (Og her nevner vi ikke Bergen, som ser ut til å ha fått ferten av hva som kreves og får sjansen neste år).

FIKK DU MED DEG DENNE? Sarpsborg-bragd i Israel: Straffescoring verdt 50 millioner

Et nytt lag å hylle

Det er flere grunner til at Sarpsborg 08, mer enn Rosenborg, hylles i dag.

S08 er en småklubb, selv i norsk målestokk. S08 hadde en vanskeligere motstander enn Rosenborg. S08 er bare ti år gammel. S08 gir oss en overraskende og ny begeistring.

Noe helt nytt, faktisk, i hvert fall når vi ser på de kravene som stilles for å komme noen vei i internasjonal fotball i dag. Der er det penger og ressurser som teller, og det mangler Sarpsborg.

SJEKK OVERSIKTEN: Disse stjernene kan komme til Norge i høst

Kvalitet i alle ledd

Mye godt er sagt om trener Geir Bakke og sjefspeider Thomas Berntsen, og det er sikkert fortjent, alt sammen.

Men de to vil heller snakke om hele klubben, om alle som bidrar, fra toppledelsen til kantinedama, som Bakke sier det.

Det er spesiell grunn til å vektlegge klubbens evne til å finne spillere som passer i klubben - tålmodige, lojale, treningsvillige og samtidig billige, og med et talent som ikke er blitt foredlet i tidligere klubber. I Sarpsborg får de det til.

Det ligger i nøysomheten

Nå vil millionene strømme inn, det snakkes om femti, og så får vi håpe at det ikke frister til sløsing.

For det er det nøysomme som kler denne klubben, den lite prangende arenaen, den avslappede treneren, de hardtarbeidende spillerne.

Jeg begynte å kommentere norsk fotball for sju år siden. Og det har vært den samme triste visen hele veien - landslag som ikke har fulgt med i tiden, klubblag som prater mye om Europa, men faller igjennom når det skjer.

TOK NEST FLEST POENG: Europa-suksess bidro til å løfte Norge på rankingen

Med ett unntak - Molde i 2015 gikk ikke bare til gruppespillet i Europa League, de gikk videre derfra også. De viste at det nytter.

Rosenborgs to forsøk i gruppespillet i nyere tid har derimot vist at det var morsomme å gå dit enn å være der. Det får de prøve å motbevise denne høsten.

Tegn i tiden

Å si at norsk klubbfotball har fått et internasjonalt gjennombrudd, på bred front, vil være å bruke for store ord. Vi er fortsatt middels i Europa, både lands- og klubblag.

Men det noe med holdningen denne gangen - mot i brystet, vett i pannen.

Det som ligner fortiden, er praten om tett kampprogram. Det er litt trist, for denne gangen fikk klubbene som de ville. Nå ber Sarpsborg om enda mer serieferie.

Det er følsomt overfor de andre klubbene. Skal 12 av 16 lag nøye seg med trening i den fineste perioden fordi fire andre kanskje skal spille i Europa? Skal enda flere kamper flyttes til mars og desember?

For egentlig er det vel slik at sjelen i norsk fotball, den sitter i serien. Den omfatter flere.

Men alle bør være glade for det Sarpsborg og Rosenborg har fått til denne sommeren og samtidig beklage at ikke Molde fikk den triumfen de fortjente.

Jo, det skjer absolutt noe. Nivået øker, flere og flere lag i Eliteserien prioriterer å sende ballen til medspiller i stedet for å sparke den vekk, det er en god begynnelse.

Det er der forbedringen ligger, ikke i detaljdiskusjoner om terminlisten og antall lag i Eliteserien.

Sarpsborg viser vei der også.