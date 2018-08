I dag får han RBK-debuten fra start – og Helland tilbake på laget

PUB søndag 09.00: Han sov over 100 netter i ute i fjor - her er Børges beste tips for koselige teltturer (i høst)

Han kom inn mot Kristiansund. Og han kom inn mot Shkëndija.

På tredje forsøk får imidlertid 22-årige Denic fra Serbia sjansen fra start – når RBK tar imot Strømsgodset på Lerkendal.

Det gjør Denic blant annet fordi Anders Trondsen fortsatt sliter med en lyske, og spares til Makedonia-returen.

Og at trener Rini Coolen også velger å la Marius Lundemo hvile – etter at også han har slitt mye med skader denne sesongen.

Ingen store endringer

Utover Denic-grepet gjør imidlertid ikke Coolen store endringene fra 3–1-seieren torsdag, med ett unntak: Pål André Helland er tilbake på høyrekanten, etter å ha startet på benken torsdag.

Det betyr at Nicklas Bendtner fortsetter som midtspiss. Det betyr også at han fortsatt flankeres av Issam Jebali ute til venstre. Og at Alexander Søderlund igjen starter på benken for RBK.

Det har også vært et lite spørsmålstegn bak høyreback Vegar Eggen Hedenstads navn, ettersom han måtte gå av på torsdag.

Hedmarkingen er imidlertid tilbake, og dermed er det helt vanlig backfirer mot drammenserne.

4–3–3

Ut fra oppstillingen ser det også ut som at nederlandske Coolen velger å fortsette i 4–3–3, som han startet med på torsdag. Så gjenstår det å se om Denic eller Anders Konradsen starter i den dype rollen.

Den gang endret imidlertid spillerne selv til 4–2–3–1 underveis, etter pangstarten den første halvtimen.

RBK-laget: André Hansen – Vegar Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Mike Jensen, Djordje Denic, Anders Konradsen – Pål Andre Helland, Nicklas Bendtner, Issam Jebali.

Benken: Arild Østbø, Besim Serbecic, Matthías Vilhjálmsson, Erlend Dahl Reitan, Alexander Søderlund, Jonathan Levi, Marius Lundemo.