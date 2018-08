I denne byen går en fjerdedel av byens befolkning på kamp

Nossum har innført tre regler for langrennsstjernene: – Brudd på dem kan bety frihelg

Saken oppdateres.

Tilskuertallene i Eliteserien faller for hvert år, og fortsetter trenden blir 2018 den dårligste publikumssesongen på øverste nivå siden 2001.

Så langt i år har eliteserieklubbene hatt 5748 publikummere i snitt. Det har bedret seg noe etter en svak publikumsmessig start, men likevel ser nedgangen fra i fjor ut til å bli markant. I 2017 var snittet 6699 tilskuere.

Det beste året publikumsmessig her til lands var 2007, med et snitt på 10.516 tilskuere. Etter det har det gradvis gått nedover.

Se oversikten i faktaboksen lenger ned i artikkelen

Møre og Romsdal best

Det er Rosenborg som trekker flest tilskuere til sine hjemmekamper, med et snitt på Lerkendal på drøye 17.000.

Men ser man på innbyggertallet i kommunen i forhold til oppmøtet på stadion, opplever andre lag en relativt sett større publikumssuksess.

En andel på omtrent ni prosent av Trondheims befolkning møter jevnlig opp på Lerkendal. Det tallet blir kraftig slått av trøndernes naboer og rivaler lenger vest.

Molde topper vår statistikk suverent med en oppmøteandel på snaue 25 prosent av byens befolkning.

Publikumssnitt hos eliteserieklubbene Klubbenes publikumssnitt så langt i 2018. Deretter prosent av folketall: Molde: 6671 - 24,7 prosent (Molde kommune)

6671 - 24,7 prosent (Molde kommune) Kristiansund: 4025 - 16,5 prosent (Kristiansund kommune)

4025 - 16,5 prosent (Kristiansund kommune) Haugesund: 4195 - 11,2 prosent (Haugesund kommune)

4195 - 11,2 prosent (Haugesund kommune) Odd: 5524 - 10,1 prosent (Skien kommune)

5524 - 10,1 prosent (Skien kommune) Sarpsborg 08: 5147 - 9,26 prosent (Sarpsborg kommune)

5147 - 9,26 prosent (Sarpsborg kommune) Rosenborg: 17465 - 8,99 prosent (Trondheim kommune)

17465 - 8,99 prosent (Trondheim kommune) Lillestrøm: 4772 - 8,74 prosent (Skedsmo kommune)

4772 - 8,74 prosent (Skedsmo kommune) Strømsgodset: 5844 - 8,49 prosent (Drammen kommune)

5844 - 8,49 prosent (Drammen kommune) Bodø/Glimt: 3379 - 6,53 prosent (Bodø kommune)

3379 - 6,53 prosent (Bodø kommune) Sandefjord: 3190 - 5,08 prosent (Sandefjord kommune)

3190 - 5,08 prosent (Sandefjord kommune) Tromsø: 3764 - 4,95 prosent (Tromsø kommune)

3764 - 4,95 prosent (Tromsø kommune) Start: 4245 - 4,63 prosent (Kristiansand kommune)

4245 - 4,63 prosent (Kristiansand kommune) Brann: 10251 - 3,65 prosent (Bergen kommune)

10251 - 3,65 prosent (Bergen kommune) Stabæk: 3457 - 2,75 prosent (Bærum kommune)

3457 - 2,75 prosent (Bærum kommune) Vålerenga: 8880 - 1,31 prosent (Oslo kommune)

8880 - 1,31 prosent (Oslo kommune) Ranheim: 2235 - 1,15 prosent (Trondheim kommune) Folketallet er regnet ut basert på befolkningen i hele kommunen. Fakta: Nifs.no og Statistisk sentralbyrå

Molde kommune har et innbyggertall på snaue 27.000. Av disse er 6671 i snitt tilstede på Aker Stadion for å se Ole Gunnar Solskjærs menn spille.

Tradisjoner og prestasjoner

– Vi kommer fra en liten plass. Da oppleves klubben som et naturlig samlingspunkt, og som noe befolkningen er stolte av, sier Oddvar Talset, markedsdirektør i Molde FK.

Talset peker på at fotballinteressen i byen er veldig høy og at man historisk sett har ligget enda høyere publikumsmessig i Rosenes by.

– Det at vi har hatt mange gode sportslige år, spiller selvfølgelig inn, sier han.

Moldes tilskuersnitt har gått ned med drøye 1000 fra 7785 i fjor. Det håper man at skal bedre seg utover sesongen, siden hjemmekamper mot populære klubber som Brann, Rosenborg og Kristiansund gjenstår.

– Vi ønsker også Aalesund velkommen tilbake, det hadde vært veldig bra med tre lag fra Møre og Romsdal i Eliteserien igjen. Jo flere lokaloppgjør, jo bedre, sier Moldes markedsdirektør.

Samme verdigrunnlag som folket

En annen Møre-by er en like klar toer på listen. Kristiansund har prestert solid etter opprykket til Eliteserien foran 2017-sesongen. Også når det gjelder publikum, har man lyktes.

Kristiansund kommune har snaue 25.000 innbyggere, og av disse møter drøye 4000 i snitt opp på Kristiansund Stadion til klubbens hjemmekamper. Det er 16,5 prosent av befolkningen i klippfiskbyen.

– Eliteserien er nytt for oss. Men jeg tror at verdigrunnlaget til klubben gjenspeiler seg i folket på Nordmøre, sier daglig leder i Kristiansund BK, Kjetil Thorsen.

Tradisjonen i byen har vært at folk drar til Molde eller Trondheim for å se fotball på øverste nivå. Nå er imidlertid KBK en av få klubber som har oppgang i tilskuersnittet, fra 3824 i 2017 til 4025 så langt i år.

– Vi har bygd en stadion som står i stil til størrelsen på byen. I stedet for en stadion med mange tomme seter, synes vi det er bedre med to kamper i året hvor noen ikke får plass, sier Thorsen.

Tilskuersnitt i Eliteserien siden årtusenskiftet: 2018: 5748 (foreløpig tall) 2017: 6699

2016: 6971

2015: 6711

2014:6961

2013: 6828

2012: 7005

2011: 7990

2010: 8108

2009: 8965

2008: 9812

2007: 10516

2006: 9101

2005: 9496

2004: 7970

2003: 6588

2002: 6203

2001: 5578

2000: 5725 Kilde: Nifs.no

Storbyer sliter

Haugesund og Odd imponerer med publikumssnitt som er på over ti prosent av byenes befolkning. De store byene, med unntak av Trondheim, sliter imidlertid med å trekke folk til kamp.

Oslo kan ikke skryte av oppmøtet på Vålerengas hjemmekamper. Oslo kommune har et innbyggertall på nesten 675.000, men kun 8880 av dem finner i snitt veien til Intility Arena på Valle. Det tilsvarer kun 1,3 prosent av befolkningen i hovedstaden.

– Hovedstaden Oslo er et annet marked enn samtlige andre byer i Norge, med mange tilflyttere som holder med andre lag. Det reelle publikumsgrunnlaget for Vålerenga er derfor vesentlig lavere enn det faktiske innbyggertallet, sier Espen Østerhaug, kommersiell leder i Vålerenga.

I Bergen møter 3,65 prosent av byens 280.000 innbyggere opp på Stadion, mens tallene i byene lengst i nord og sør er svake.

4,95 prosent av Tromsøs drøye 90.000 innbyggere er i snitt tilstede på Alfheim, mens Start trekker 4,6 prosent av Kristiansands befolkning til Sparebanken Sør Arena.

Stabæk, som befinner seg i folkerike Bærum med 125.000 innbyggere, oppnår kun en prosentandel på 2,75 til sine kamper på Nadderud.

I bunnen av listen finner vi semi-amatørene i Ranheim. Bydelsklubben har nesten firedoblet sitt tilskuersnitt etter opprykket, men med et innbyggertall i Trondheim på 194.000 gjør 2235 tilskuere i snitt til at prosentandelen blir på kun 1,1 prosent.