I fjor feiet disse jentene all motstand av banen. Også i år er Nord-Korea med i Norway Cup.

Norway Cup er i gang. 50 nasjoner er representert, og i løpet av den kommende uken skal 30.000 spillere i aksjon i løpet av 1900 kamper spredt utover 89 baner.

I fjor var det spesielt ett lag som fikk mye oppmerksomhet under turneringen: Pyongyang International Football School.

Laget fra Nord-Korea feiet all motstand av banen, og 14-åringene vant sin klasse med totalt 43–0 i målforskjell.

Delegasjonen hadde tydeligvis en god opplevelse, for i år får Norway Cup nok en gang besøk fra et av verdens mest lukkede land – denne gangen i gutteklassen.

Les mer om lagets imponerende innsats i fjorårets turnering: Fredag kunne hun ikke gå. Lørdag sikret Hong Song-ok nordkoreansk Norway Cup-gull

Nysgjerrige på vestlig kultur

De skal være med i G16 Elite, og skal få bryne seg mot Vålerenga, Bodø/Glimt, svenske Hammarby, samt den spanske storklubben Leganés.

– Vi tenker det er utelukkende positivt at det kommer lag fra Nord-Korea også i år. Norway Cup er verdens største fotballturnering. I en årrekke har vi hatt deltagelse fra nasjoner med ulike styringssett. Først og fremst skal vi gi barna opplevelser og gode minner. Det så vi i fjor da jentene fra Nord-Korea var her. De fikk kjenne ordentlig på våre verdier, både våre i Norway Cup og i Norge, sier generalsekretær i Norway Cup, Tony Isaksen.

Han har følgende forklaring på hvorfor landet sender et lag også i år:

– Tilbakemeldingene er at de er veldig nysgjerrige på norsk og vestlig kultur. Idrett er et internasjonalt språk som skaper dialog og forståelse for hverandre. Det så vi blant annet gjennom de nordkoreanske jentenes deltagelse i fjor, sier han.

Samles i tidlig alder

Det har vært klart siden i fjor høst at laget var interessert i å delta i Norway Cup, men det er ikke blitt bekreftet endelig før nå de siste dagene.

– Det har vært litt sånn i siste liten. De planlegger kort tid i forveien, så jeg fikk en telefon at de slet med flybilletter på grunn av visum onsdag, men det løste seg. Ting skjer fort, sier Isaksen.

Fjorårets bekjentskap viste ekstreme ferdigheter. I Nord-Korea begynner de å trene sammen og organisert i ung alder.

– Man ser talenter i tidlig alder og samler dem i store fotballskoler. Man kombinerer med læring og vanlig skole og fotballskole. Der bor de og lever sammen fra tidlig alder, og er hjemme hos familien i helgene. De som bor lengst unna, drar hjem til familien sin når det er lengre ferier. De blir tidlig veldig samkjørte.

– Det blir spennende å se dem mot de beste lagene i Europa, fra blant annet Spania, Sverige, Norge og Polen, sier Norway Cup-sjefen.

Ny klasse også på jentesiden

I fjor tok turneringen grep for å lokke til seg flere storklubber. Norway Cup innførte en eliteklasse for guttene. I år får også jentene den samme muligheten.

– Norway Cup er først og fremst en breddeturnering, men det er viktig for oss å få med de antatt beste fra Norge og utlandet. Det vi gjør, er å lage en egen klasse for dem. De er interessert i å få kvalitetsmotstandere, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Med i årets eliteklasse i J17 er Vålerenga, Lyn, Grand Bodø og Kolbotn, i tillegg til den spanske giganten Valencia.