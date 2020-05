Åpnes for full trening i barne- og ungdomsidretten fra 1. juni

Slik skal AtB hindre at passasjerene sitter eller står for tett på bussen

Regjeringen åpner opp for jobbreiser i hele Norden uten at man må i karantene etterpå

Eliteserien starter i juni, og torsdag fikk toppfotballen klarsignal til å spille treningskamper. Men ennå er det store begrensninger for resten av idretten på grunn av koronaviruset og strenge smitteverntiltak.

Her er status for idretten utenom toppfotballen:

Barne- og ungdomsidrett

Kulturminister Abid Raja (V) kunne formidle på torsdagens pressekonferanse at all barneidrett åpnes opp for fullt med normale treninger fra og med 1. juni.

– Fra og med 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivå på samme nivå som skole og barnehager. Det vil si at all barne- og ungdomsidrett opp til 19 år kan trene organisert som normalt. Det betyr ikke at man kan spille seriekamper mellom klubber, men klubbene kan arrangere interne treningskamper opptil 20 personer. Man kan derfor trene med fysisk kontakt mellom hverandre, sa Raja.

Ifølge Raja gjelder dette idretter med begrenset fysisk kontakt, som for eksempel fotball, håndball og basketball.

Idretter med høyere grad av fysisk aktivitet, som for eksempel kampsport, kan også starte opp 1. juni. Men dette skjer med begrensninger.

– Idretter som for eksempel bryting, hvor man har mye fysisk kontakt kan også starte 1. juni. Men her må man ha faste treningspartnere, som begrenses til et fåtall, sa Raja.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, presiserte at et håndballag hos jenter 15 kan spille interne treningskamper mot hverandre, men ikke på tvers av andre alderstrinn i klubben eller mot samme alderstrinn i andre klubber.

De nye reglene gjelder altså for idrett som drives både utendørs og innendørs.

Breddefotball

Det er kretsene som styrer breddefotballen – det vil si fra nivå fem og nedover for herrer og fra nivå fire for kvinner, og aldersbestemt fotball.

Erik Løland er daglig leder i Rogaland fotballkrets. Foreløpig er all kampaktivitet i kretsen utsatt til august.

– Fotballen spiller en sentral rolle som samfunnsaktør, og frykten og realiteten for å miste medlemmer er absolutt til stede, sier Løland.

Løland er riktignok svært fornøyd med at barn- og ungdomsfotball åpnes opp 1. juni.

– At tillatelsen kommer i begynnelsen av juni, gjør at våre spillere får smaken på «normale treninger» før sommerferien. Det kan gi en sårt nødvendig motivasjonsboost. Dette er svært gledelig nyheter på vegne av våre barn og ungdommer. Samtidig må vi understreker at vi også jobber for å få i gang seniorfotball og at vi kan nærme oss å spille fotballkamper igjen. Forhåpentlig følger dette tett på, innenfor det regjeringen mener er forsvarlig smittevern, forteller han.

Plan for breddefotballen

Foreløpig plan for seniorfotballen er å spille halve sesongen, slik at hvert lag møtes én gang, med oppstart en gang i høst. Det ligger an til opp- og nedrykk også med halv serie.

Opp- og nedrykk i lokalfotballen påvirkes av sesongen i de øverste divisjonene. Det er ennå ikke klart hvordan sesongene på nivå tre og fire gjennomføres.

– Vi har hatt møter med klubbene om dette, og ønskene er at terminlisten står som den gjør, og det scenarioet er nok mest realistisk. I seniorfotballen er det gjerne bestilt turer til bortekamper allerede, sier Erik Løland i Rogaland fotballkrets.

Norgesmesterskapet for aldersbestemte lag er allerede avlyst, foreløpig er det ikke avgjort noe om cupen på seniornivå.

I Møre og Romsdal vurderer kretsen sluttspill i lokalfotballen.

I Sogn og Fjordane har fotballkretsen og klubbene blitt enige om å dele 4. divisjon i to puljer, der vinnerne av puljene spiller mot hverandre om opprykk i et dobbeltoppgjør.

Fotball og øvrig senioridrett

Så langt gjelder hovedregelen om maks 20 personer til stede og 1 meters avstand på trening, både innen- og utendørs. Det er med andre ord ikke åpnet for kontakttrening. Flere grupper på 20 personer kan oppholde seg på samme treningsareal samtidig, dersom de kan holdes adskilt.

Det er mulig å brukes felles ball, også håndball.

Det skal også være mulig å bruke annet felles utstyr under trening, men det blir påpekt at det er viktig å rengjøre utstyret og hender både før og etter trening.

Helsedirektoratet anbefaler at idrettslagenes egne styrkerom holdes stengt.

Det er åpent for arrangementer, som kamper, cuper, stevner, treningsleir og lignende, men ikke ordinær trening. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter, anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltagere på tvers av geografiske områder.

På spørsmål om hvorfor ikke senioridretten fikk åpne samtidig som barn og ungdom, svarer Raja:

– Barn og unge blir i mindre grad alvorlig syke og er i mindre grad smittebærere. Jeg tror også at voksne har lettere for å forstå situasjonen vi er i, mens det kan være vanskeligere for barn. De må få føle på en normalitet. Jeg vet at bedriftsidretten har lyst til å åpne, men inntil videre får de jogge i skogen.

