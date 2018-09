Kåre Ingebrigtsens nye tv-jobb er satt på vent

Veien har vært planlagt i over 30 år, nå er den endelig klar for trafikk

19. juli var Kåre Ingebrigtsen ferdig som Rosenborg-trener, etter ganske nøyaktig fire år i sjefsstolen på Lerkendal. Samtidig fikk assistent Erik Hoftun sparken og sammen går de nå til sak mot gamleklubben, på grunn av det de mener er en usaklig oppsigelse.

Dette ble kjent bare dager etter at Eurosport annonserte at Ingebrigtsen var deres nye ekspert. Han skulle egentlig debutere som ekspert denne helgen, men nå er det bestemt at Ingebrigtsen ikke blir å se på TV-skjermen med det første.

– Vi har blitt enige med han om at han ikke kommer til å utøve rollen som ekspert før det foreligger en avgjørelse i saken mellom ham og Rosenborg. Hans jobb er primært tenkt å være som ekspert på skjerm, og det kommer han ikke til å være så lenge han er i tvist med Rosenborg. Vi har en avtale med ham, men i praksis er han ikke virksom hos oss før den rettslige avgjørelsen er tatt, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Lars Hojem Kvam, til Adresseavisen.

– Kudos

Kvam sier det hadde blitt vanskelig for den tidligere RBK-treneren å sitte på TV og ha en mening om for eksempel gullstriden, samtidig som han er i rettslig strid med en av klubbene som kjemper i toppen.

Talsmann for Rosenborgs supportergruppe Kjernen, Espen Viken, synes det hadde vært problematisk dersom Ingebrigtsen var ekspert hos Discovery samtidig som han var i en rettslig strid med Rosenborg.

Han er fornøyd med løsningen som ble lagt fram onsdag.

– Det er veldig proft gjort, og veldig i tråd med slik det bær være. Kudos til Discovery, sier Espen Viken til Adresseavisen.

Ingebrigtsen: – Forstår at det blir reaksjoner

Ingebrigtsen selv forstår at det kan komme reaksjoner på hans nye jobb.

– Det kan jeg forstå - at det blir reaksjoner. Det må vi ta med Eurosport og se hvordan vi løser. Det kan hende vi dropper at jeg sitter i studio også. Det får bli en sak som Eurosport vil løse på en fin måte, sa Ingebrigtsen til Adresseavisen før det ble klart at han ikke kommer til å utøve rollen som ekspert før det foreligger en avgjørelse i saken mellom han og RBK.

– Mitt ønske hele veien har vært at jeg ut denne sesongen ikke har lyst til å kommentere så mye rundt Rosenborg. Det føler jeg er ganske naturlig, legger han til.

– Visste Eurosport om søksmålet da de ansatte deg?

– Hva jeg snakker med Eurosport om, det kommenterer jeg ikke, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg: – Ingen problem

Rosenborg Ballklubb har ingen reaksjoner mot gammeltrenerens nye jobb.

– Det må være opp til ham å håndtere det. Vi har ingen oppfatning av det, sier organisasjonssjef Trond Alstad.

– Dere har ikke noe problem med det?

– Nei, det kan vi ikke ha noe problem med det. Det er fritt arbeidsmarked i Norge, sier Alstad.