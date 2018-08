Ingen UEFA-pris til Hegerberg

Elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Saken oppdateres.

Det ble i forrige uke kjent at Hegerberg er nominert til den gjeve prisen som hun vant i 2016. Allerede nå kan Lyon-stjernen opplyse til TV 2 og NRK at hun ikke vinner årets pris.

Hegerberg har nemlig fått beskjed om at hun ikke trenger å møte opp til utdelingsseremonien i Monaco fordi prisen går til en spiller som ikke har muligheten til å stille der.

– Fredag i forrige uke ble jeg informert av en av topplederne i Lyon, som har fått beskjed fra UEFA om at vinneren av trofeet var en av de to som ikke kan møte på utdelingen, og at jeg heller ikke trengte å møte opp, skriver hun i en epost til TV 2.

Hegerbergs lagvenninne Amandine Henry og Wolfsburg-profilen Pernille Harder er de øvrige nominerte, og det blir med andre ord en av dem som blir kåret til årets spiller.

Ada Hegerberg ønsker ikke å kommentere saken utover informasjonen hun har gitt til de nevnte TV-kanalene.

