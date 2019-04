Ingen norske trenere har bedre Champions League-tall enn Solskjær

Her er tallene som viser at Solskjær slår alle norske trenere

To uker er gått siden Hege Riise ledet LSK-damene i Champions League-kvartfinaler mot Barcelona.

Onsdag kveld er samme klubb motstander når Ole Gunnar Solskjær blir første nordmann på 22 år som leder et herrelag i Champions League-kvartfinale. Sist var det Nils Arne Eggen, som tre dager etter ski-VM i Trondheim ledet RBK til 1–1 mot Juventus i 1997.

Ingen kvartfinaler siden Eggen

I 70 sekunder var Nils Arne Eggens Rosenborg i semifinale, takket være Trond Egil Soltvedts ledermål. Så ble det bråstopp. Christian Vieri utliknet og i Italia klarte ikke RBK å gjenta bedriften fra tre måneder tidligere, da Milan ble slått. I Torino ble det 2–0-tap.

Siden har ingen nådd så langt. Ståle Solbakkens eventyr med FC København i 2010/2011-sesongen endte med 2–0-tap mot Chelsea i åttendedelsfinalen.

Bedre gikk det altså for Solskjær i samme runde for noen uker siden, da 0–2 ble snudd til 3–1-seier mot Paris Saint-Germain. Dermed leder han Manchester United i jakten på semifinalebillett onsdag kveld. Motstander er Barcelona og verdens beste fotballspiller.

Da spørs det om Solskjærs Champions League-tall hans er like fine om en uke.

– Han vil være vanskelig å stoppe, men ikke umulig. Det er ikke Messi mot United. Vi kan ikke fokusere bare på én spiller, sa Solskjær om Messi på tirsdagens pressekonferanse.

Ledet RBK i 50 kamper

En seier og ett tap gjør at Solskjær leder tabellen over norske trenere i Champions League (gruppespill og utslagsrunder), basert på poengsnitt.

To kamper er naturligvis blekt statistikk-grunnlag, men før Barcelona-møtene ligger nordmøringen best an av de norske trenernes poengsnitt.

– Jeg er på vegne av Norges trenerstand veldig stolt av hva de får til Åge, Ole Gunnar og Ståle. De er alle glitrende representanter for norske trenere. De er nok et bevis på at vi kan ting oppi her også uten snø på bakken, sa Eggen til NTB i februar.

– De har en holdning og innstilling og vet hva de vil. Det er en klar forutsetning for å være en god hovedtrener, altså sjef for et lag. De er jo produktsjefer, la han til i samme intervju.

Eggen er med sine 50 kamper som sjef for trøndere mellom 1995 og 2002, den som har ledet lag i flest kamper.

Så får man diskutere om Eggen skal ha den 50. kampen, da han ikke ledet laget hjemme mot Real Madrid i mellomspillet vinteren 2000. Ola By Rise sto på benken, da sjefen sjøl ble bortvist mot Bayern München uker før. Eggen endte med et poengsnitt på 1,08 poeng.

Trond Sollied var trener i 30 kamper, for tre forskjellige klubber. Ingen andre nordmenn har gjort det.

Her er tallene:

Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) - 1,5 poeng i snitt

2018/2019: Manchester United (To kamper: 1–0–1. 3–3 i målforskjell)

Totalt: To kamper. 1–0–1. 3–3 i målforskjell.

Knut Tørum (Rosenborg) - 1,33 poeng i snitt

2007/2008: Rosenborg (Tre kamper: 1–1–1. 3–3 i målforskjell)

Totalt: Tre kamper. 1–1–1. 3–3 i målforskjell.

Ståle Solbakken (FC København) - 1,19 poeng i snitt

2006/2007: FC København (Seks kamper: 2–1–3. 5–8 i målforskjell)

2010/2011: FC København (Åtte kamper: 3–2–3. 7–7 i målforskjell)

2013/2014: FC København (Seks kamper: 1–1–4. 4–13 i målforskjell)

2016/2017: FC København (Seks kamper: 2–3–1. 7–2 i målforskjell)

Totalt: 26 kamper. 8–7–11. 23–30 i målforskjell.

Nils Arne Eggen (Rosenborg) - 1,08 poeng i snitt

1995/1996: Rosenborg (Seks kamper: 2–0–4. 11–16 i målforskjell)

1996/1997: Rosenborg (Åtte kamper: 3–1–4. 8–14 i målforskjell)

1997/1998: Rosenborg (Seks kamper: 3–2–1. 13–8 i målforskjell)

1999/2000: Rosenborg (Tolv kamper: 3–3–6. 17–16 i målforskjell)

2000/2001: Rosenborg (Seks kamper: 2–1–3. 13–15 i målforskjell)

2001/2002: Rosenborg (Seks kamper: 1–1–4. 4–6 i målforskjell)

2002/2003: Rosenborg (Seks kamper: 0–4–2. 4–12 i målforskjell)

Totalt: 50 kamper. 14–12–24. 70–87 i målforskjell.

Trond Henriksen (Rosenborg) - 1 poeng i snitt

2007/2008: Rosenborg (Tre kamper: 1–0–2. 3–7 i målforskjell)

Totalt: Tre kamper. 1–0–2. 3–7 i målforskjell

Trond Sollied (Rosenborg, Club Brügge og Olympiakos) - 0,86 poeng i snitt

1998/1999: Rosenborg (Seks kamper. 2–2–2. 7–8 i målforskjell)

2002/2003: Club Brügge (Seks kamper. 1–2–3. 5–7 i målforskjell)

2003/2004: Club Brügge (Seks kamper. 2–2–2. 5–6 i målforskjell)

2005/2006: Olympiakos (Seks kamper. 1–1–4. 7–13 i målforskjell)

2006/2007: Olympiakos (Seks kamper. 0–3–3. 6–11 i målforskjell)

Totalt: 30 kamper. 6–10–14. 30–45 i målforskjell

Per-Mathias Høgmo (Rosenborg) - 0,66 poeng i snitt

2005/2006: Rosenborg (Seks kamper. 1–1–4. 6–11 i målforskjell)

Totalt: Seks kamper. 1–1–4. 6–11 i målforskjell

Per Joar Hansen (Rosenborg) - 0,5 poeng i snitt

2004/2005: Rosenborg (To kamper. 0–1–1. 3–7 i målforskjell)

Totalt: To kamper. 0–1–1. 3–7 i målforskjell.

Erik Brakstad (Molde) - 0,5 poeng i snitt

1999/2000: Molde (Seks kamper. 1–0–5. 6–14 i målforskjell)

Totalt: Seks kamper. 1–0–5. 6–14 i målforskjell.

Åge Hareide (Malmö) - 0,5 poeng i snitt

2014/2015: Malmö (Seks kamper. 1–0–5. 4–15 i målforskjell)

2015/2016: Malmö (Seks akmper. 1–0–5. 1–21 i målforskjell)

Totalt: Tolv kamper. 2–0–10. 5–36 i målforskjell.

Ola By Rise (Rosenborg) - 0,25 poeng i snitt

2004/2005: Rosenborg (Fire kamper. 0–1–3. 3–6 i målforskjell)

Totalt: Fire kamper. 0–1–3. 3–6 i målforskjell.