Ingen trodde laget hans hadde en sjanse i Eliteserien: Søndag ble Maalen kåret til «Årets trener»

Saken oppdateres.

Søndag kveld kaster Fotballfesten glans over norsk fotball med diverse kåringer etter at Eliteserien var ferdigspilt kvelden før.

Prisen for årets trener i Eliteserien gikk ikke overraskende til Svein Maalen, som tok nederlagsdømte Ranheim til en sterk 7. plass, etter at de lenge kjempet om både medalje og Europacup-spill.

– Prestert brukbart

– Jeg føler vi har prestert brukbart i år og dette er vel et tegn på det, sa 40-åringen ydmykt til MAX etter å ha mottatt prisen.

Maalen har vært sjef for trondheimsklubben siden 2016, etter noen år som assistent i fjæra. Etter å ha berget mann og mus i en tung sesong i debutsesongen som hovedtrener, ble det et overraskende opprykk etter fire kvalifiseringskamper i 2017.

– Jeg har tatt trappa steg for steg, sa Maalen etter å ha snakket om sin lange vei fra analytiker i RBK og trener for en rekke yngre lag. Maalen var tidligere også trener for Kattem i Toppserien.

Minst like overraskende som opprykket, gikk semiproffene fra Trøndelag knallsterkt ut fra startblokkene og vant fire av de fem første kampene sine. Selv etter å ha blitt tatt på alvor, tok sensasjonslaget poeng på Lerkendal, før lag som Molde og Sarpsborg 08 senere dro poengløse hjem fra Ranheim.

Til tross for en litt tyngre høst - øvre halvdel var langt bedre sluttresultat enn de dystre spådommene som ble gitt av ekspertene før 2018-sesongen.

Riise vant pris

LSK-trener Hege Riise ble kåret til årets trener i Toppserien, etter å ha vunnet et suverent seriegull med jentene fra Romerike. LSK er også klar for cupfinale og kvartfinale i Champions League.

– Det har vært et fantastisk år. Vi har jobbet hardt og gleder oss til den siste kampen. Så blir det kort hvile, før det blir kvartfinale i Champions League, sier Riise til MAX.