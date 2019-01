Legende hyller Solskjær: – Han er en mestertrener

Jeg håper folk holder seg unna når Joshua French kommer til Trondheim for å fortelle om sine «eventyr»

Saken oppdateres.

Newcastle 0–2 Manchester United

Romelu Lukaku scoret 1–0-målet etter bare 38 sekunder på banen mot Newcastle. Innbytteren fikk klarsignal av Solskjær etter 64 minutter.

– Du må være klar som innbytter. Det er hva manageren krevde av meg. Jeg visste at keeperen kanskje ville slippe den. Du må gamble, sa Lukaku til Sky Sports.

– Et bra første touch fra en innbytter. Når du ser store Romelu løpe mot deg som keeper, tar du nok armene bort. Vi var slappe i første omgang, som om det var en testimonialkamp, sa Solskjær.

Lukaku liker å jobbe med en tidligere stjerneangriper som manager.

– Det er helt annerledes med en ny manager. Vi lærer alle fra ham, så det er bra, sa Lukaku.

Hyllet av eksperter

Samtidig som Lukaku entret banen, ble også Alexis Sanchéz byttet inn. Chileneren serverte Marcus Rashford til 2–0-seier ti minutter før slutt.

– De var vanskelige å bryte ned, og det tok lengre tid enn vi likte. Vi måtte jobbe for å få tre poeng, sa Rashford.

Solskjær ble hyllet for dobbeltbyttet som førte til den første scoringen.

– Solskjær er en mestertrener. For et bytte, skrev BBC-ekspert og tidligere stjernespiller Gary Lineker på Twitter.

Det er første gang Manchester United holder nullen under Solskjær.

– Endelig holder vi nullen. En veldig profesjonell forestilling. Vi traff ikke nivået vi har inne, men vi hadde kontroll, kjempet på og fikk målene, oppsummerte nordmannen.

Ole Gunnar Solskjær ble bare den andre Manchester United-manageren gjennom tidende til å vinne sine første fire kamper ved roret. Forrige var Matt Busby i 1946. Trenerlegenden radet opp fem strake seirer.

Solskjær kan forlenge seiersrekken mot Reading i FA-cupen på Old Trafford lørdag.

Fakta om Manchester Uniteds fem kommende kamper * 5. jan.: Reading (h, FA-cup) * 13. jan.: Tottenham (b, PL) * 19. jan.: Brighton (h, PL) * 29. jan.: Burnley (h, PL) * 3. feb.: Leicester (b, PL)

Juleprogrammet var svært gunstig for Solskjær, men allerede i neste serierunde får han sin første virkelige test som United-manager. Tottenham venter i London 13. januar.

Den kampen vil kunne vise om Solskjærs menn har det som trengs for å sjokkere med topp fire-plassering denne sesongen. Tottenham er serietoer med 48 poeng. Chelsea på fjerdeplass har seks mer enn Manchester United etter å ha snublet med 0–0 mot Southampton i onsdagens runde.

– Vi drar til Dubai etter FA-cupkampen. Vi trenger den hardtreningen fordi vi trenger gode bein til slutten av mars, sa Solskjær.

Solskjær sa før kampen mot Newcastle at det alltid var tøft å komme til St. James’ Park, og bortelaget måtte tåle å bli satt under press det første kvarteret. Christian Atsu fikk to sjanser på rappen etter å ha revet seg løs på kanten av 16-meteren, men David de Gea holdt skuddene i fest grep.

Dobbeltbytte

United kom seg etter sjokkåpningen og Marcus Rashford og Anthony Martial var begge farlig frempå etter 25 spilte minutter. Rashford prøvde å skli ballen i mål, men ble nektet av Martin Dúbravka. Martial fikk dempet ballen med brystet på syv meter, men skuddet ble sleivet over tverrliggeren.

Salomón Rondón viste rå styrke da han holdt unna Victor Lindelöf, slik at han fikk heade fra fem meter, men headingen gikk over målet til De Gea etter 35 minutter.

Etter pause fortsatte kampen i samme spor, men etter 63 minutter fikk Solskjær virkelig valuta for et dobbeltbytte. Romelu Lukaku og Alexis Sanchéz entret banen før et frispark, og sekunder senere åpnet Lukaku scoringene. Belgieren scoret i sin andre kamp på rad da han kjempet inn en retur Dúbravka måtte gi Marcus Rashford.

Grisetaklet Pogba

Jonjo Shelvey var heldig som fikk gå ustraffet etter å ha knottet Paul Pogba i knehasen knappe ti minutter senere. Solskjærs gullkalv viste tydelig misnøye med taklingen til engelskmannen.

Newcastle – Manchester United 0–2 (0–0) 52.217 tilskuere Mål: 0-1 Romelu Lukaku (64), 0-2 Marcus Rashford (80). Dommer: Andre Marriner, England. Gult kort: Jamaal Lascelles (28), Newcastle, Victor Lindelöf (46), Luke Shaw (75), Manchester U. Lagene: Newcastle (5-4-1): Martin Dúbravka – DeAndre Yedlin, Fabian Schär (Yoshinori Muto fra 81.), Jamaal Lascelles, Paul Dummett, Matt Ritchie – Ayoze (Kenedy fra 69.), Isaac Hayden, Mohamed Diamé (Jonjo Shelvey fra 53.), Christian Atsu – Salomón Rondón. Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Antonio Valencia, Victor Lindelöf, Phil Jones, Luke Shaw – Ander Herrera, Nemanja Matic – Juan Mata (Alexis Sánchez fra 63.), Paul Pogba, Anthony Martial (Romelu Lukaku fra 63.) – Marcus Rashford (Jesse Lingard fra 86.). (NTB)

Pogba kunne likevel glise bredest etter kampen. Midtbanespilleren hadde orkesterplass da Sanchéz serverte Rashford etter en mønsterkontring. Engelskmannen bredsidet ballen i hjørnet alene med keeper til 2–0-seier ti minutter før slutt.

Pogba kunne lagt på til 3–0 på overtid, men franskmannen klarte ikke treffe mellom stengene etter å ha rundet keeper og skutt fra spiss vinkel.