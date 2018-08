Innfører videodømming i Champions League neste sesong

12-års aldersgrense: Er det greit at syvåringen spiller Fortnite?

Saken oppdateres.

– Planen er å introdusere teknologien fra Supercupen i 2019, og deretter i Champions League. Vi skal ta det i bruk når alt er klart, sa Ceferin fredag.

UEFA-sjefen vil ikke utelukke at VAR kan innføres allerede under utslagsrundene denne sesongen, men la til at dette ikke er en del av planen.

VAR ble en suksess både i kontinentcupen og under sommerens VM i Russland. Det er også tatt i bruk i flere ligaer, blant annet i Tyskland der det har ført til flere kontroverser.

UEFA har så langt brukt to ekstra assistentdommere i Champions Leauge og Europa Leauge.

Tross planene om å innføre VAR i Champions League fra neste sesong er Ceferin likevel en smule skeptisk, ettersom UEFA har en stor utfordring med å ha et fullverdig VAR-system i alle sine 55 medlemsland.

Han er ikke sikker på at systemet så langt er fullverdig utviklet.

– Det er ikke helt klart for meg. Det ble tatt noen gode avgjørelser under VM, men vi må se hvordan det utvikler seg, sa Ceferin.

(©NTB)