Iransk TV-kanal stoppet tysk kamp fordi dommeren var kvinne

Saken oppdateres.

Den iranske TV-kanalen IRIB skulle vist kampen mellom Bayern München og Augsburg fredag. Det ble ikke noe av da man fant ut at kampens dommer var kvinne.

Det er VG som skriver om dette og refererer til flere tyske aviser.

Bibiana Steinhaus (39) dømte kampen som endte med 3-2 seier til Bayern München. I 2017 ble hun den første kvinnen til å dømme en kamp på øverste nivå i tysk bundesliga for menn.

Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung viser til at flere iranske aviser har skrevet om denne saken, og at den kvinnelige dommeren altså var grunnen til at kampen ikke ble sendt på den statlige TV-kanalen fredag kveld.

– På grunn av de strenge islamske forskriftene viser iransk fjernsyn ingen bilder av kvinner kledd på en liberal måte, for eksempel i kortbukser. I filmer blir slike scener sensurert. Men siden Steinhaus hadde vært konstant i bildet, ville en slik sensur ikke ha vært mulig, og overføringen ble derfor kansellert, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det har ikke kommet noen kommentar fra den iranske tv-kanalen.

