Italiensk fotballstjerne funnet død

Saken oppdateres.

Fotballmiljøet i Italia er i sorg etter at Fiorentina-kaptein Davide Astori ble funnet død på sitt hotellrom. Alle søndagens kamper i Serie A ble avlyst.

Fiorentina bekreftet dødsfallet på sine nettsider søndag formiddag.

Omstendighetene rundt dødsfallet er ikke kjent, men lagkamerater skal ifølge rapportene ha funnet fotballprofilen død på hotellet i den italienske byen Udine. Alarmen skal ha gått da Astori ikke møtte opp for å spise frokost.

Fiorentina var i Udine for å spille seriekamp mot Udinese søndag.

– Fiorentina må dypt sjokkert meddele at kaptein Davide Astori er død etter plutselig oppstått sykdom, het det i en pressemelding fra den italienske storklubben.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

Pirlo uten ord

Det italienske fotballmiljøet er i sjokk etter det uventede dødsfallet.

– Det er ikke mye å si, men jeg føler med familien, lagkamerater og alle som har møtt Davide i løpet av disse årene, sa den italienske fotballpresidenten Damiano Tommasi.

– Jeg er i sjokk, og jeg sørger med familien hans og med hele Fiorentina. Farvel kaptein, skriver Italias tidligere statsminister Matteo Renzi på Twitter.

Den italienske fotballstjernen Andrea Pirlo er blant de øvrige som har uttrykt sorg i sosiale medier. Han skriver at han «savner ord» rundt det som har skjedd.

Spilte mot Norge

Davide Astori har spilt 14 landskamper for Italia. Han hadde sin siste kamp med flagget på brystet så sent som i 2017. Han spilte blant annet i Italias 2-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i en VM-kvalifiseringskamp i 2014.

Samtlige ligakamper i toppserien er avlyst søndag som følge av Astoris bortgang.

Tidligkampen i Serie A mellom Genoa og Cagliari var kun en time unna avspark da meldingen om dødsfallet kom. Den ble umiddelbart besluttet utsatt.

Astori har spilt for nettopp Cagliari i store deler av sin karriere. Han representerte klubben fra 2008 til 2016. På tampen av denne perioden var han utlånt til både Roma og Fiorentina.