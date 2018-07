Italiensk storklubb sikret seg Sveriges landslagskeeper. Slik blir han presentert av klubben

Flytrøbbel for Rosenborg før Skottland-avreise

Saken oppdateres.

Robin Olsen ble tirsdag bekreftet som brasilianske Alissons erstatter i Serie A-klubben Roma. Sveriges landslagsmålvakt har skrevet under en femårskontrakt.

Olsen kommer fra Ståle Solbakkens klubb FC København. Ifølge flere medier får FC København rundt 110 millioner kroner for å slippe Olsen til italiensk fotball.

Solbakken sa mandag at FCK lenge hadde planlagt salget.

Kreative måter å presentere nye spillere på er på moten, og den italienske hovedstadsklubben tok en humoristisk vri på sin Twitter-konto da Olsen ble klar tirsdag ettermiddag.

Den svenske keeperen ble presentert som en leveranse fra den velkjente svenske møbelgiganten IKEA.

– Jeg er veldig glad og forventningsfull. Det er en stor ære å komme til Roma, sier Olsen til Romas nettsted.

Med overgangen blir 28-åringen tidenes dyreste svenske keeper.

Suksess under Hareide

Olsen, som har danske foreldre, er fra Malmö, og startet sin karriere med å spille for mindre klubber i Malmö-området.

Han fikk sin debut for Malmö FF i 2012, og hadde stor suksess i den sydsvenske klubben, med seriemesterskap og Champions League-spill under Åge Hareide i 2014-sesongen.

Etter et kort mellomspill i greske PAOK, signerte han for Solbakkens FC København på nyåret i 2016.

Han fikk sin debut for det svenske landslaget i 2015, og storspilte i VM da Sverige tok seg helt til kvartfinalen før det ble stopp mot England.

Roma trengte en ny målvakt etter at Alisson tidligere i måneden ble solgt til Liverpool for over 700 millioner kroner.

(100% Sport/NTB)