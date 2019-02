Ivar Sollie Rønning viste seg frem da Ranheim tapte på hjemmebane

Et sted som har spel har bestemt seg for å overleve

RANHEIM - KRISTIANSUND 2–3

RANHEIM: På tirsdag reiser Ranheim til Spania på treningsleir. De klarte ikke å få med seg en seier i bagasjen.

I vind, regn og sludd tok Ranheim imot Kristiansund hjemme i Fjæra lørdag formiddag. Hjemmelaget tok tidlig i første omgang kontroll i kampen, og den ga de heller ikke slipp på. Lagene gikk til pause på stillingen 2–1.

Andre omgang startet tyngre for Ranheim, og etter 59 minutter utlignet Kristiansund etter å ha styrt banespillet. Et drøyt kvarter senere gikk de opp i ledelsen, og den klarte de å holde på til kampslutt.

Dominerte banespillet

Det var Ranheim som tok kontroll helt fra start i kampen. Nyervervelsen Adria Mateo Lopez var flere ganger frempå og i bakrom til Kristiansund, og det resulterte i tre hjørnespark de første fem minuttene.

Hjemmelagets dominans bare fortsatte utover i omgangen, og etter 20 minutter fikk de betalt for det offensive angrepsspillet. Veteran Øyvind Storflor slo inn fra høyre kant, og fra fem meter kunne Ranheims spiss fra start, Ivar Sollie Rønning nikke ballen i motstanderens mål.

Den første store sjansen til Kristiansund kom på dødball etter 27 minutter. Resultatet ble derimot to gode redninger fra sisteskanse Even Barli. De neste minuttene var gjestene mer frempå, men Ranheim opprettholdt likevel dominansen.

35 minutter ut i kampen kom Kristiansund til sin andre store sjanse. Et skudd fra 15 meter endte i et hjørnespark for gjestene som skulle vise seg å gi uttelling. Andreas Hopmark løp på første stolpe og fikk headet ballen rett i mål.

Etter 42 minutter slo Ranheim i bakrom, og det så ut til å være en enkel ball å håndtere for Kristiansund. Levangsbyggen Ivar Sollie Rønning jobbet derimot opp ballen i duell med Aliou Coly, og fikk lagt den på blank gåll fra få meter for Erik Tønne. Dermed gikk hjemmelaget til pause i ledelsen.

Kristiansund tok føringen

Ranheim startet andre omgang med å gå rett i angrep. Etter bare 40 sekunder fikk unggutten Olaus Skarsem en god skuddmulighet fra like utenfor motstanderlagets 16-meter, men ballen gikk et par meter over tverrligger.

Det ble likevel tyngre de neste minuttene. Gjestene dominerte banespillet de første minuttene av andre omgang, og Ranheim slet med å komme seg fremover. Etter 59 minutter kom hjemmelaget til sin andre sjanse i omgangen. Øyvind Storflor kom løpende opp på høyresiden, men det løse skuddet ble enkelt reddet av sisteskanse Andreas Vaikla.

60 minutter ut i kampen fikk gjestene sin redusering. Christoffer Aasbakk slo et innlegg fra venstre side, og på bakre stolpe ventet Kristoffer Hoven som enkelt satte den bak Barli.

Det måtte en utligning til for å få fart i Ranheim-laget igjen. Få minutter etter Kristiasunds andre mål, kom Ranheim til en stor sjanse. Headingen fra få meter ble slått ut til hjørnespark for hjemmelaget av Vaikla. De neste ti minuttene fikk Ranheim flere store sjanser, men de klarte ikke å få uttelling i angrep.

Det skulle vise seg å bli utslagsgivende. Etter 77 minutter kontret gjestene, og innbytter Sondre Sørli fikk alene med keeper Barli satt ballen i mål ved lengste stolpe.

Det siste snaue kvarteret av kampen jobbet Ranheim godt i angrep med håp om å få med seg ett poeng, men de må reise til Spania uten seier i bagasjen.

