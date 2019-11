Jager plass i Europa: Her er RBK-elleveren mot Strømsgodset

Har jobbet i flere år for å få verdensstjerne til Trondheim

Saken oppdateres.

DRAMMEN: Alexander Søderlund soner karantene. Yann-Erik de Lanlay er i opptrening etter en kneskade. Anders Konradsens akilles-hæl tåler ikke 90 minutter.

Det var utgangspunktet for Eirik Horneland da han skulle ta ut en startellever til fredagens kamp mot Strømsgodset.

Kunstgress

RBK har trent på kunstgress de siste to dagene for å være forberedt til bortekampen, og etter torsdagens økt sa RBK-treneren at han forventer samme trøkk i pedalene som mot Molde sist.

Det gjør han altså med en startellever hvor Gjermund Åsen er tilbake i varmen. Han spiller venstre indreløper. Og som ellers ser temmelig lik ut det som har vært Hornelands «vanligste» ellever denne seongen.

Her er laget

Startellever (4–3–3): Andre Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen - David Akintola, Bjørn Maars Johnsen, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Emil Konradsen Ceïde, Erik Botheim, Anders Konradsen, Anders Trondsen, Pål-André Helland.