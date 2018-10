Jarstein topper prestisjetung liste i Tyskland: – I verdensklasse

- Så langt tyder det på at den sivile militærbilen kom over i motgående kjørefelt

Saken oppdateres.

STORO: Landslagets pressesjef, Svein Graff har akkurat gitt en diskret beskjed om at alle de syv mediene på landslagets pressemøte vil snakke med keeperen. Det gjelder å være effektiv.

Trolig vil alle snakke om det samme. For det hører naturligvis til sjeldenhetene at en norsk spiller troner aller øverst på det anerkjente magasinets spillerbørs. Hos storavisen Bild er nordmannen på tredjeplass.

Les vår kommentar om terminlisten i Eliteserien: Huttemegtu – for landslagets skyld

– Det har jeg ikke fått med meg, sier 34-åringen og ser litt brydd til siden.

Slike lister er ikke noe Norges nummer 1 følger med på. Iallfall ikke ifølge ham selv. Det imidlertid ikke til å legge skjul på at vurderingene er hyggelige. Heller ikke ordene fra Norges svenske sjef.

– Ja, det mener jeg absolutt, svarer Lagerbäck på spørsmål om Jarstein er «i verdensklasse».

Han vil ikke vurdere hvor høyt på listen 34-åringen kommer på listen over verdens beste.

– Om han er på listen over de ti eller de 20 beste vet jeg ikke, men at han er topp, internasjonal klasse, det er han.

Spiser og sover seg til topps

Etter 18 måneder i en av verdens beste ligaer var det lite som tydet på at Hertha Berlin hadde hentet en «Torwart» som skulle klatre til topps på spillerbørsene.

Keeperen som kom fra Viking satt bare på benken, men da sjansen først kom grep han den med begge hanskene.

– Jeg føler meg enda tryggere enn forrige sesong. Formen er god og erfaringen er der. Jeg er også roligere enn jeg var før. Jeg trives godt og prøver å nyte hver kamp, sier keeperen som lenge hadde et rykte for å ha et temperament han ikke klarte å kontrollere.

Det viktigste grepet de siste årene er at han nå tenker og lever som en toppidrettsutøver døgnet rundt. Kosthold og søvn er nå tilpasset kravene som stilles på det aller øverste nivået.

Rune Almenning Jarstein: Født: 29.9.2984 i Skien Klubber: Odd, Rosenbog, Viking og Hertha Berlin Posisjon: Målvakt Meritter: Seriemester med Ronseborg i 2009 Landskamper: 54

Feiret mormors 100-årsdag

Over 4,5 år i den tyske hovedstaden setter sitt preg på familien Jarstein. Den yngste datteren på fire år er født der, men går i en svensk barnehage. Den eldste på ni går på en skole hvor de snakker vårt nabospråk.

– Så det blir jo en svensk-tysk-norsk blanding, sier småbarnsfaren.

Den flytende svensken til den eldste jenta er kanskje enda bedre enn norsken hennes, men pappaen er ikke i tvil om at de er aller mest norske.

Han tror det bare er sunt for barna å beherske flere språk. Nylig feiret han selv sin 34-årsdag, men det var likevel ikke den viktigste feiringen i familien den dagen.

For ikke lenge etter at han spilte sin kamp nummer 100 i den tyske toppdivisjonen, så fikk han lov av Hertha-treneren å dra til hjembyen for å feire mormor som ble 100 år.

FÅTT MED DEG DENNE? Sørloth fortviler over Premier League-tilværelsen: – Det er veldig frustrerende

– Det var kjempegøy at det klaffet og at jeg fikk det til. Vi feiret begge bursdagene samme dag, forteller han entusiastisk.

– Det er vel også litt stas for henne at du gjør det så bra?

– Jeg tror hun er mest stolt over at vi har et så godt forhold og bra sammen. Hun følger litt med, men ikke mer enn det som står i TA (Telemarksavisa) og Varden, tror jeg, smiler Jarstein.

En annerledes vei til toppen

I det tyske magasinet Kicker vil bestemor kunne lese at barnebarnet topper spillerbørsen med 2,17 poeng (om å gjøre å ha lavest mulig) foran keeperkollegaene Roman Bürki (Dortmund) og Alexander Schwolow (Freiburg) på 2,36 poeng.

Det til tross for at nordmannen endte fjorårssesongen helt ned på 14.-plass i keeperkonkurransen på den samme børsen (3,03 poeng).

På Bilds spillerbørs er Jarstein på delt tredjeplass med to poeng. Lars Stindl som topper med ett poeng har imidlertid bare spilt én kamp, mens Paco Alcácer på annenplass har tre kamper spilt.

Jesper Mathisen er enig med Lagerbäcks vurdering i at Norge nå har en keeper med høyt nivå

– Han er en av de bedre keeperne i Bundesliga. Da er du også en av de bedre i Europa og verden. Det finnes selvsagt en god del keepere som er på et bedre nivå enn ham, men sånn som han har levert de siste årene, på et stabilt, høyt nivå, så er det ikke så mange, sier TV 2-eksperten.

Han synes det er ekstra gøy å følge målvakten med fortid i Odd, Rosenborg og Viking fordi han har hatt en annerledes vei til toppen.

– Han har hatt motgang og har et temperament som han nå har fått kontroll på. Så har han gjort sine feil, men reist seg og vært fantastisk god i Bundesliga de siste sesongene. Hele karrieren har vært litt annerledes enn alle andres. Derfor er det gøy at han slår ut i full blomst, sier Mathisen.