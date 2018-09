Jebalis perle på overtid avgjorde for RBK: – Det var utrolig

Restaurant sperret av i Salisbury etter at to ble syke

VÅLERENGA-ROSENBORG 2–3

Tunisieren har vært tungen på vektskålen i flere kamper etter at han kom til Rosenborg i sommer. Det ble han jammen også i borteoppgjøret mot Vålerenga.

Men det satt langt inne.

Fem minutter på overtid sendte han de tilreisende trønderne til himmels med en herlig volley.

– Det var utrolig. Jeg er glad, sier Jebali til Eurosport om scoringen.

– Det var ikke Issams beste kamp, men han var veldig viktig, sier RBK-trener Rini Coolen.

Kontret inn ledermålet

Det var Vålerenga som kom best igang i Oslo, og presset RBK tidvis langt tilbake i banen det første kvarteret. Flere nestensjanser satte imidlertid ikke André Hansen særlig på prøve.

RBK klarte litt ut i omgangen å etablere seg lengre opp i banen, og unngikk dermed det harde presset Vålerenga satte på dem. Den første brukbare muligheten for gjestene kom imidlertid ikke før det var spilt rundt 25 minutter. Jonathan Levi kom seg til en avslutning fra skrå vinkel, men tidligere RBK-keeper Adam Larsen Kwarasey fikk slått ballen ut til et hjørnespark.

Ikke overraskende var det på en kontring det første målet skulle komme, og det var Vålerenga som fikk noe å juble for etter 36 minutter.

Anders Trondsen slo et svakt frispark rett i beina på en Vålerenga-spiller godt inne på sistnevntes banehalvdel. Det ga de blå fra Oslo store rom å kontre i. Sam Johnson fikk til slutt ballen like utenfor sekstenmeteren. Han dro seg inn i feltet, og kom til et skudd fra skrått hold. Ballen gikk via Vegar Eggen Hedenstad og stolpen før den trillet inn i mål bak André Hansen.

Svenske i form

Like før pause skulle det endelig løsne for Rosenborg også. Ballen landet hos Jonathan Levi på utsiden av sekstenmeteren etter et hjørnespark. Svensken fikk avsluttet via hælen til Bård Finne, som også satte keeper Larsen Kwarasey ut av spill. Ballen duppet dermed ned i målet, og den 22 år gamle skåningen kunne juble for sitt andre mål på to seriekamper.

Da lagene satte i gang etter 15 minutters hvile, tok det ikke mer enn fem minutter før RBK hadde snudd kampen. Atter en gang var det også på en corner det ble produsert mål. Eggen Hedenstad slo hardt inn på første stolpe. Vålerenga-spiller Enar Jääger fikk hodet på ballen, men endte med å heade ballen i eget mål.

Drøyt åtte minutter senere var lagene igjen like langt etter at Amin Nouri utliknet for Vålerenga. Backen hamret ballen ned i lengste hjørne bak André Hansen på en retur han fikk på rundt ti meter.

Helten igjen

Det ble litt stillingskrig utover i omgangen, men det åpnet seg de siste ti minuttene. Både RBK og Vålerenga var nær ved å score flere ganger.

Da det så ut som å ende med uavgjort, dukket imidlertid en tunisier opp på bakerste stolpe i det 95. minuttet. Jebali klinket inn 3–2 på en volley etter et hjørnespark.

Alle tre av RBKs mål kom på hjørnespark.

Rosenborg opprettholder dermed luken på to poeng ned til Brann på tabellen.