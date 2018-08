Jebali herjet i målfest: Scoret i tredje kamp på rad

Mini-tornado raste over Vassfjellet - se video av værfenomenet

Saken oppdateres.

ROSENBORG - STRØMSGODSET 4–3

Med både mål og assist mot Strømsgodset, var 26-åringen fra Tunisia med på å sørge for tre viktige poeng i gullkampen. I en kamp hvor også Nicklas Bendtner viste ordentlig høstform.

Det var Rosenborg som tok initiativet, og som styrte i store deler av første omgang. Hjemmelaget kom til flere gode muligheter de første 20 minuttene, uten at det endte i scoring.

Gjestene fra Drammen prøvde seg på noen kontringer, men ble relativt ofte påført skumle balltap av aggressive RBK-spillere. Jebali ble ved flere anledninger spilt fri på venstre kant, og leverte flere innlegg som nesten ble omsatt til mål.

Ny perlescoring

Jebali var mye involvert, og etter 22 minutter skulle han igjen sende Lerkendal til himmels - med en perlescoring. RBK vant igjen ballen på egen halvdel, og kontret mot et Godset i ubalanse. Jebali fikk ballen på kanten, og forserte fremover. Deretter dro han seg inn i banen og sendte av gårde et skudd fra rundt 20 meter. Det gikk i en vakker bue over Bugge Pettersen i Godset-målet.

Hjemmelaget senket seg etter hvert ned i banen, og tempoet ble lavere. Det inviterte gjestene inn i kampen, og Godset var på flere visitter inne i Rosenborgs sekstenmeter.

De fremmøtte på Lerkendal kunne imidlertid puste lettet ut etter 40 minutter. Jebali ble igjen involvert ute på kanten. Han dro seg innover og serverte en strøken pasning til Meling, som igjen gikk på et sugende løp inn i boksen. Sistnevnte plasserte iskaldt ballen nede i det ene hjørnet.

Drammenserne svarte umiddelbart. Tokmac Nguen lurte seg på innsiden av Vegar Eggen Hedenstad på Rosenborgs høyreback. Han spilte en pasning inn foran mål som Mos fikk en fot på, og som sørget for redusering.

En begivenhetsrik omgang ebbet ut i 2-1 til Rosenborg.

Målfesten fortsatte

Fem minutter ut i andre omgang fikk Nicklas Bendtner endelig satt ballen i mål, etter flere misbrukte sjanser i første omgang.

Levi snappet opp et dårlig utspill fra keeper, dro seg inn foran mål og gikk for skudd. Skuddet ble reddet, men en dårlig klarering havnet i fanget på Bendtner. Dansken satte ballen rolig ned i det ene hjørnet, og sendte RBK opp i 3-1.

Rosenborg var totalt overlegne i de første ti minuttene av andre omgang. I motsetning til de første 45 minuttene var høyresiden til hjemmelaget mye involvert, og sto bak flere angrep som kunne blitt farlige.

Etter en snau time fikk Godset sin første ordentlige sjanse i andre omgang, og det resulterte i scoring. Tokmac Nguen fikk gå upresset, langt inn på RBKs banehalvdel, og fra rundt 18 meter skrudde han ballen via stolperota og i mål.

Det ble en målrik kamp på Lerkendal. RBK hadde ikke gjort seg ferdig med tre scoringer, for etter 65 minutter lå ballen igjen i nettet bak Bugge Pettersen. Djordje Denic vant ballen for RBK, før han spilte opp Mike Jensen på ei kontring. RBK-kapteinen kombinerte med Bendtner, som vakkert slo Jensen gjennom alene med keeper. Han rundet Bugge Pettersen og trillet inn 4-2.

Etter Rosenborgs fjerde scoring skjedde det ganske lite, bortsett fra noen nestenmuligheter for begge lag. Det ble imidlertid spennende igjen, da Godset reduserte etter en corner i det 84. minuttet. Meling kludret det til, og sendte ballen i André Hansen, før den havnet i mål.

Det ble imidlertid det siste målet på Lerkendal. Gjestene klarte ikke å få utligningen, og Rosenborg kunne juble for tre poeng etter en meget målrik fotballkamp.