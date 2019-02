Jobbet fem år i Rosenborg. Nå blir han trener for Colombias landslag

Saken oppdateres.

Etter halvannen måned som assistenttrener på Norges U21-landslag blir Hugo Pereira med i Colombias trenerteam.

Portugiseren blir assistenttrener for sin landsmann Carlos Queiroz, som nylig overtok treneransvaret for det colombianske fotballandslaget.

– Jeg synes det er veldig trist å forlate Leif Gunnar (Smerud) og U21-landslaget, men denne muligheten måtte jeg bare hoppe på. Leif Gunnars gjennomtenkte og systematiske tilnærming til fotball og utvikling er noe jeg ser opp til og vil prøve å bygge videre på gjennom min karriere, sier Pereira til fotball.no.

Pereira tilbrakte fem år i Rosenborg før han ble assistenttrener for U21-landslaget i begynnelsen av januar.

– Det er veldig leit at vi mister en imponerende fagmann og enda flottere person nesten før vi får begynt. Samtidig er det aller viktigste for oss at vi nå ser fremover, og i fortsettelsen både verner om og videreutvikler det miljøet vi har skapt. Vi ønsker Hugo lykke til videre og er allerede i gang med å finne en god løsning for U21, sier Leif Gunnar Smerud.

(NTB)