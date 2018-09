Johansen om billettprisene: – De har vel innrømmet at de kanskje gikk litt hardt ut, og det ligger nok noe i det

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Saken oppdateres.

Norge-Kypros 2–0

ULLEVAAL: Norge fikk en pangstart på Nations League med 2–0-seier over Kypros, men fra tribunen geipet tomme stolseter mot spillerne.

Det var en atmosfære som fortalte lite om at dette var en viktig kamp for det norske fotballandslaget.

Kun 6172 tok seg bryet med å ta turen til Sognsveien 75.

– Det er selvfølgelig lite. Det er mindre enn på Marienlyst til og med (hjemmebanen til Strømsgodset, journ.anm.), så det er litt skuffende, sier Martin Ødegaard til Aftenposten.

19-åringen fikk ikke spilletid, men fra benken opplevde han at de tilskuerne som var der, «gjorde en god jobb».

– Vi er takknemlig for dem som kommer. Så håper vi at enda flere kommer og støtter oss, sier Ødegaard.

Les mer om kampen her: Johansen får King-ros etter dobbelen: – Elsker når noen viser folk fingeren

Johansen: – Gikk litt hardt ut

Antall tilskuere var langt under forventning. Norges Fotballforbund (NFF) hadde håpet på mellom 13.000 og 15.000 tilskuere.

Forbundet har fått mye kritikk for prisnivået. Torsdag kostet for eksempel en langsidebillett for en voksen 500 kroner.

500 spenn for en plass på langsiden for å se Norge - Kypros sent torsdag kveld. Uten mat og drikke. God tur. https://t.co/aSsXJkZZDR — morten langli (@skolemorten) September 4, 2018

I utgangspunktet har NFF satt dette prisnivået for alle høstens Ullevaal-kamper. Men tirsdag innrømmet fungerende generalsekretær Kai Erik Aarstad overfor VG at «i etterpåklokskapens lys burde vi kanskje vurdert det annerledes».

Tomålsscorer Stefan Johansen mener at prisdebatten er «en vanskelig greie», men sier:

– De har vel innrømmet at de kanskje gikk litt hardt ut, og det ligger nok noe i det.

Han synes det er synd at det ikke var flere tilskuere på plass.

– Vi skulle ønske det var flere. Det har vært mye prat om billettpriser, og så er det sent torsdag kveld. Jeg forstår at det er vanskelig for familier å komme på kamp da. Men all ære til dem som kom, de lagde den stemningen de kunne, og det setter vi stor pris på, sier Johansen.

King: – Vant til fullsatte tribuner

Joshua King sier at spillerne ikke kan gjøre annet enn å vinne kamper. Han tror flere dukker opp når det drar seg til, men erkjenner at kontrasten var stor til Premier League-hverdagen han er vant til.

– Jeg er vant til å spille for fullsatte tribuner hver uke. Det er jo ikke det samme. Men vi er proffe og må gjøre jobben, sier King til Aftenposten.

– Vi spillere er selvfølgelig skuffet over at det kommer så få hit for å se oss. Men samtidig kan vi forstå det. Det er sent på en torsdag kveld, kampen var ikke ferdig før 22.30, og det er ikke spesielt familievennlig. Vi må respektere at folk har andre ting å gjøre, sier Bjørn Maars Johnsen, som tror ting kan endre seg i oktober.

Da møter Norge både Slovenia og Bulgaria i Nations Leagues gruppespill hjemme på Ullevaal.

– Vi kjempet hardt for å vinne denne kampen. Det var vår femte strake seier. Med en ny seier mot Bulgaria søndag kan det gi en «boost» inn mot de to neste hjemmekampene. Det kan vekke folks nysgjerrighet, håper landslagsspissen.

– Det viktigste er at vi gjør jobben på banen. Så får publikum komme når de ser at det er en grunn til å komme, sier Mohamed Elyounoussi.