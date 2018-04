Jonas Svensson briljerte for AZ Alkmaar

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

HERACLES-AZ ALKMAAR 0–3

I januar 2017 forlot Jonas Svensson Rosenborg og signerte for AZ Alkmaar. Etter et drøyt år i Nederland er han i ferd med å bli en nøkkelspiller.

Fredag var Svensson igjen toneangivende da AZ vant 3–0 over Heracles.

Svensson spilte hele kampen og noterte seg for to målgivende. Høyrebacken har startet alle 31 seriekamper for AZ denne sesongen. Fredrik Midtsjø - som også har spilt for Rosenborg - startet også kampen.

Guus Til, Alireza Jahan Bakhsh og Oussama Idrissi scoret målene for bortelaget.

Kvelden var imidlertid ikke perfekt for Svensson. Han pådro seg sitt femte gule kort og må dermed stå over neste seriekamp mot Vitesse.

AZ ligger nå på en trygg tredjeplass på tabellen. Det er 11 poeng ned til Feyenoord på fjerdeplass og fem poeng opp til andreplasserte Ajax.