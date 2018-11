Kan gå glipp av millioner: Så mye penger står på spill i siste serierunde

Kjøpte røyk og restaurantbesøk for kommunens penger

Ta testen: Hvor «Black Friday» er du? Er du en typisk Black Friday-person? Ta testen her!

To mistet førerkort etter laserkontroll i Klæbu

Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

Nyåpnede Wood er tom for pizzadeig: - Vi ble tatt på senga

Nå kuttes veikapasiteten for biler ved kjøpesentrene på Tiller og Lade

Gjorde pågripelse etter at sporingen på en Ipad ble slått på

Så mye penger står på spill for Ranheim i siste serierunde

Et mellomhus binder den gamle og den nye boligen sammen til et hjem

Opdal fikk avskjedshyllest: – Det har vært en merkelig sesong for meg

Et mellomhus binder den gamle og den nye boligen sammen til et hjem

Saken oppdateres.

Én runde gjenstår av Eliteserien 2018. Det ligger an til en dramatisk avslutning. Lørdag skal det avgjøres hvem som følger Sandefjord ned til 1. divisjon. Vi finner også ut hvem som tar henholdsvis sølv og bronse. Gullet har allerede Rosenborg sikret.

Men det er mer som står på spill. For det kan nemlig ha stor økonomisk betydning.

Oversikten til Norsk Toppfotball, gjengitt av NRK, viser at et lag i verste fall kan gå glipp av millioner ved tap i sesongavslutningen.

Se alle summene i faktaboksen nedenfor:

Så mye tjener lagene: 1.- plass: 23.950.000 2.-plass: 20.300.000 3.-plass: 16.650.000 4.-plass: 11.630.000 5.-plass: 10.720.000 6.-plass: 10.260.000 7.-plass: 9.800.000 8.-plass: 9.350.000 9.-plass: 9.350.000 10.-plass: 9.350.000 11.-plass: 8.890.000 12.-plass: 8.890.000 13.-plass: 8.890.000 14.-plass: 8.440.000 15.-plass: 7.895.000 16.-plass: 7.895.000

Slik spilles siste serierunde: Haugesund – Start Rosenborg – Bodø/Glimt Sandefjord – Molde Stabæk – Strømsgodset Vålerenga – Ranheim Brann – Odd Lillestrøm – Kristiansund Tromsø – Sarpsborg

– Veldig store summer

Mest penger på spill har Molde og Brann. Sølvplass gir over 20 millioner kroner. Laget som blir nummer tre tjener drøye 16,5. Differansen er på hele 3,65 millioner kroner.

Status før runden er som følgende: Molde er to poeng foran Brann. De avslutter borte mot tabelljumbo Sandefjord. Brann på sin side får besøk av Odd på Brann Stadion.

– Tre millioner er selvfølgelig mye penger, men det er ikke noe vi er avhengig av, for å si det slik. Vår situasjon er at vi ikke har budsjettert med medaljeplassering, så det vil ikke få noen konsekvenser for oss rent økonomisk, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

FIKK DU MED DEG DENNE? Én av disse tre blir årets spiller i Eliteserien

I Molde er de også klare over den økonomiske forskjellen på andre- og tredjeplass.

– Det er veldig store summer. Det er mye penger for en klubb som Molde, har direktør Øystein Neerland sagt til Romsdals Budstikke om forskjellene.

Kan bety mye for overraskelseslaget

Ole Gunnar Solskjærs menn er nå sikret over 16,5 millioner. Slår de Sandefjord er de sikret over 20.

Ranheim har hatt en eventyrlig sesong. Den lille klubben har 17 millioner i budsjett. I skrivende stund ligger de på sjetteplass. Går alt på tverke i siste serierunde, kan de falle ned på åttendeplass. Da vil de i så fall gå glipp av 910.000 kroner. Det er mye for årets store overraskelseslag.

– Vi skal ikke ha for mye fokus på det, men er selvfølgelig klar over det. Vi ønsker naturligvis å få så mye som mulig inn til klubben, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Adresseavisen tidligere i måneden.

Dette er status før siste serierunde: