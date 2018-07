Kaos rundt Rosenborgs sparking av Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

Det ble full forvirring under og etter Rosenborgs pressekonferanse foran kampen mot Celtic i Glasgow tirsdag kveld.

Midlertidig trener Rini Coolen ga ulike svar da han ble spurt om når han fikk tilbudet om å steppe inn som midlertidig Rosenborg-trener.

– Det var forrige mandag, jeg tror det var mandag. Det var i hvert fall tre dager før vi begynte treningen. Klubben tok avgjørelsen om å bytte trener, og spørsmålet var om jeg kunne steppe inn og hjelpe klubben. Det sa jeg ja til, svarte nederlenderen først.

Senere gikk Coolen tilbake på uttalelsen. Han fortalte at han ble spurt om å ta over trenerjobben etter kampen mot Valur sist onsdag.

Overrasket Ingebrigtsen

Kåre Ingebrigtsen fikk beskjed av Koteng om at han var sparket torsdag ettermiddag, et snaut døgn etter seieren mot Valur.

Ingebrigtsen sier til VG at han er blitt fortalt at Coolen fikk tilbudet om å ta over trenerjobben i RBK mandag 16. juli.

– Rini Coolen ringte meg og fortalte at han hadde fått tilbud om å trene Rosenborg mandag, altså to dager før kampen mot Valur på Lerkendal, sier Ingebrigtsen.

Den sparkede RBK-treneren sier at han ble overrasket da Coolen sa at tilbudet kom mandag, men at han ikke har tenkt mye over det før pressekonferansen tirsdag kveld.

– Ingebrigtsen ble vedtatt sparket en halvtime før Rosenborg mot Valur på Lerkendal. Da styremøtet var ferdig, ble Coolen spurt om å stille til et møte torsdag morgen, sier Koteng til VG.

Ifølge styrelederen fikk Coolen tilbud om jobben torsdag morgen.

– Dette er løgn fra Kåre Ingebrigtsen, sier Ivar Koteng til VG.

Ingebrigtsen blir på sin side forbauset over Kotengs reaksjon.

– Det er overraskende at Ivar Koteng kaller dette løgn, sier Ingebrigtsen til VG.

(100% Sport/NTB)