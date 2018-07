Kåre Ingebrigtsen: – Vi er fortsatt RBK-supportere. På onsdag sitter jeg og Erik og heier

Her starter drømmen for Sander (17) fra Loddefjord

- Stiklestad bør fortsatt være et felles løft og et nasjonalt ansvar

Saken oppdateres.

Rosenborgs sparkede trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble hedret under en stor supportersamling utenfor Lerkendal stadion mandag kveld.

På hver sin stol satt Ingebrigtsen og Hoftun foran en av RBKs billettluker på Nils Arne Eggens plass. De ble satt på pris på med en rekke takketaler, musikk og sang.

– Det er fantastisk å komme hit og se så mange som har møtt opp. Det er dette Rosenborg handler om, sa Ingebrigtsen under sin takketale.

– Rosenborg skal være et samlingspunkt for alle rosenborgere, og det ser jeg at vi igjen har klart å skape, sa 52-åringen.

Ingebrigtsen innrømte at han og Erik Hoftun fortsatt er Rosenborg-supportere, den siste ukens tøffe opplevelser til tross.

– Klubben er det desidert viktigste her. På onsdag sitter også jeg og Erik og heier, sa Kåre Ingebrigtsen.

Onsdag kveld spiller Rosenborg mesterligakvalifisering mot Celtic i Glasgow.

Reaksjoner

Ingebrigtsen mistet jobben som Rosenborgs hovedtrener sist torsdag. Nyheten kom under et døgn etter at trønderklubben hadde tatt seg videre i mesterligakvalifiseringen. Rosenborg-styret begrunnet sparkingen med at utviklingen har vært for svak.

Også klubblegenden Hoftun måtte gi seg. Han var Ingebrigtsens assistent i fire år. Sammen ledet de RBK til tre strake seriemesterskap og to NM-titler.

– Det har vært fantastisk å få jobbe med Kåre. Det har vært noen av de beste årene i mitt fotballiv. Nå gir jeg med etter 22 år i RBK. Det er spesielt, men jeg gjør det med glede. Det har vært en ære å få være en del av Rosenborg, sa Erik Hoftun til de fremmøtte.

Det var Petter Fredheim sammen med et knippe andre Rosenborg-supportere som i helgen tok initiativ til å hylle Ingebrigtsen og Hoftun. Samlingen skulle egentlig vært søndag, men ble utsatt til mandag siden den kolliderte med minnemarkeringer for 22. juli-terroren.

Etter sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun har flere reagert på måten Rosenborg har opptrådt på.

– Kåre og Erik fikk ikke en verdig avslutning av klubben. Siden de ikke får det av RBK, så bestemte vi for oss å gi Kåre og Erik en ordentlig avslutning med taler fra supportere, og gi blomster og gave til dem, sa Fredheim til Adresseavisen i helgen.

Prøvde å stoppe frivillige

Avisen meldte søndag at en RBK-ansatt prøvde å stoppe klubbens frivillige fra å delta på markeringen. Det skjedde i form av et innlegg på en lukket Facebook-gruppe for arrangementsverter. Senere ble meldingen slettet.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug understrekte at klubben ikke stilte seg bak innholdet i innlegget.

– Vi har lagt til rette for at de skal få gjennomføre arrangementet på Lerkendal, sa Dyrhaug til Adressa.

Rini Coolen har fått det midlertidige treneransvaret i RBK. Nederlenderen kom fra jobben som klubbens akademidirektør. Onsdag debuterer han mot den skotske giganten Celtic i Glasgow i mesterligakvalifiseringen.

(NTB/100% Sport)