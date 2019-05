Kåre Ingebrigtsen har signert for utenlandsk klubb

Saken oppdateres.

Det melder Eurosport.

– Dette er en spennende utfordring, definitivt, sier Ingebrigtsen om å ha fått trenerjobben i Oostende.

For en ukes tid siden meldte Adresseavisen at han var førstevalget for den belgiske klubben, men at han også sto på lista til den danske klubben Brøndby.

Ingebrigtsen har ifølge belgiske Nieuwsblad vært i Oostende for å kikke på forholdene.

Fakta om Kåre Ingebrigtsen

* Navn: Kåre Hedley Ingebrigtsen * Alder: 53 (11/11 1965) * Yrke: Fotballtrener * Klubb: Oostende * Tidligere klubber som trener: Rosenborg, Viking (assistent), Bodø/Glimt, Rosenborg (assistent), Ranheim * Klubber som spiller: Rosenborg, Lillestrøm, Strømsgodset, Manchester City * A-landskamper/mål: 23/1 * Fikk sparken som Rosenborg-trener i juli 2018 * Inngikk sammen med Erik Hoftun forlik med RBK etter rettssak i januar * Aktuell: Ble mandag trener for den belgiske toppklubben Oostende.

Klubben er i den belgiske toppdivisjonen, og endte som nummer 14 forrige sesong. Klubben har stått uten fast trener etter at Gert Verheyen trakk seg i vinter grunnet svake resultater.

Sportsdirektør Hugo Broos overtok jobben midlertidig, men skal nå tilbake i sin vante rolle.

Til TV 2 sier Kåre Ingebrigtsen at han gleder seg over den nye utfordringen.

– Det er et veldig ålreit prosjekt. Jeg har fått bra kontakt med de jeg har pratet med underveis. Jeg føler at det er noe jeg virkelig har lyst til å være med på. Den belgiske ligaen er meget bra. Det ser jeg virkelig frem til, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Hvordan er det å være tilbake i manesjen?

– Jeg har vært ganske rolig på det. For meg var det mest interessante å være med på et lite eventyr utenfor Norge. Jeg ville prøve en ny fotballkultur og oppleve noe annet. Det synes jeg er storveis. Så gleder jeg meg til å komme tilbake på treningsfeltet og skape ting sammen med spillerne, sier han.

