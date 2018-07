Kåre Ingebrigtsen om sparkingen: – Hadde jeg fått sjansen en gang til, så ville jeg gjort det på samme måten

Saken oppdateres.

Nå forteller Ingebrigtsen om sparkingen, som han fikk beskjed om klokken 15.30 torsdag, timer etter at han ledet treningen dagen etter avansementet i Champions League-kvalifiseringen.

Stemningen på feltet var god og humøret til Ingebrigtsen var godt, etter at Nicklas Bendtner kvelden før sendte laget videre med et nødskrik i 3–2-seieren sammenlagt over Valur.

Da hadde RBK-styret allerede bestemt seg: Kåre Ingebrigtsen var ferdig før Valur-kampen, uten å vite noe som helst.

– Vi trente, og da treningen var slutt lå det en tekstmelding til meg fra Ivar Koteng. Det sto bare «Møtes?». Så klokka halv fire dro jeg ned på kontoret hans. Jeg trodde det sikkert handlet om en spillerovergang som jeg hadde jobbet med. Da jeg kom til kontoret hans, satt Rune Bratseth der. Da tenkte jeg: «Da har sikkert overgangen gått i vasken.» Og det var da jeg fikk beskjeden, sier Ingebrigtsen til VG.

– Sjokk

Ingebrigtsen ble ansatt etter sparkingen av Per Joar Hansen for nøyaktig fire år siden. Etter å ha landet sølv i en kaotisk sesong, har det blitt tre seriegull, to cupgull og to gruppespill i Europa på tre sesonger. Denne sesongen har man vunnet Mesterfinalen for andre gang på like mange forsøk, er to poeng bak Brann i serien, samt videre i cup og Europa.

Han forsøkte å argumentere mot sparkingen, men avgjørelsen var tatt.

– Sjokk. Det er vel det rette ordet. Tanken på å få sparken nå hadde ikke slått meg, jeg hadde ikke fått noen signaler. Ikke det at det bør komme signaler, men beskjeden traff meg midt i trynet, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Støy i forkant av kampen

To ganger denne sesongen har RBK-sjefen vært på kontoret til styrelederen, etter at prestasjonene ikke har samsvart med forventningene. Etter tre strake seiere så det ut til at formen var på rett kjøl, men rett før Valur-kampene i Mesterligaens kvalifisering, ble det igjen støy.

Ingebrigtsen mente det ikke ville være noe mageplask med tap mot islendingene, noe som ble rot til mange diskusjoner på sosiale medier. Den nå tidligere RBK-sjefen følte han ble misforstått. Valur-kampene endte altså med en knapp seier etter 1–0-tap borte og 3–1-seier hjemme etter overtidsstraffe i en kaotisk kamp.

Ingebrigtsen har ikke besvart en rekke henvendelser fra Adresseavisen torsdag.