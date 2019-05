Karlsen sikret tre etterlengtede Ranheim-poeng på hjemmebane

Tror du på et liv etter oljen?

Saken oppdateres.

Ranheim – Strømsgodset 1 – 0

Extra arena: Hjemmelaget startet oppgjøret klart best, og fikk et tidlig mål signert Michael Karlsen. Men etter målet ble de liggende lavt, og gjestene var ved flere anledninger nær å utligne.

De siste 45 minuttene forbigikk uten noen store sjanser for verken av lagene, og Ranheim fikk en etterlengtet seier foran egne supportere.

Dominerte på eget gress

Det ble tidlig jubel i fjæra, og også en forsmak på et hjemmelag med lyst til å angripe i bakrom. Ivar Furu spilte ballen til venstreback Aleksander Foosnæs. Sistnevnte var våken, og sendte Reginiussen gjennom Godset-forsvaret med ett-touch på ballen. Kaptein Reginiussen slo ballen inn mot første stolpe, men der ventet Mounir Hamoud, som slo ballen til corner.

Og etter den påfølgende corneren fikk tilskuerne grunn til å juble. Ballen ble spilt til Erik Tønne, som slo den inn mot første stolpe. Der ventet Michael Karlsen. Spissen satte hodet til og ballen gikk rett i nettmaskene. Han rakk så vidt å juble før assistentdommeren reiste flagget. Målet ble annullert, men Ranheim viste gode offensive takter.

Ikke lenge etter fikk derimot publikum en reell grunn til å juble. Det var trioen Tønne, Reginiussen og Karlsen som viste seg frem. Førstnevnte holdt på ballen nede ved hjørneflagget, og slo den til Reginiussen på hjørnet av 16-meteren. Og kapteinen la den på bakre stolpe. Der vant Karlsen en kroppsduell mot Mounir Hamoud, og han fikk tuppet ballen i mål. Ranheim det klart beste laget fra start, og i en fortjent ledelse.

I tiden etter målet var det derimot et hjemmelag i trøbbel ute på kunstgresset i Ranheim idrettspark. Vertene la seg lavt uten ball og gjestene slapp mer og mer til, og kom ved flere anledninger nær en utligning.

Slapp Godset inn i kampen

Først skulle høyreback Øyvind Alseth klarere et innlegg, men han headet ballen rett i beina til Amahl Pellegrino. Godset-vingen fikk til et godt skudd, men en reflekssterk Even Barli mellom stengene fikk slått ballen til medspillere i feltet.

Ikke lenge etter kom de til enda en stor mulighet. Martin Rønning Ovenstad sendte av gårde en skikkelig suser fra inne i vertenes 16-meter. Men Ranheim hadde marginene på sin side, og ballen gikk ut via krysstverrliggeren.

Gjestene kontrollerte det meste av spillet på banen. Ranheim klarte sjelden å holde på ballen lenge, og mistet den flere ganger på grunn av dårlige pasninger da de prøvde å kjøre overganger. Til pause hadde det vært en spennende kamp i fjæra.

Etter pausen var hjemmelaget i startfasen mer presise i pasningsspillet offensivt. Det var likevel ingen enveiskjøring på kunstgresset på Extra arena.

Ranheim – Strømsgodset 1-0 (1-0) 1766 tilskuere Mål: 1-0 Michael Karlsen (10). Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand. Gult kort: Magnus Blakstad, Ranheim, Mounir Hamoud, Strømsgodset. Lagene: Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Torbjørn Lysaker Heggem, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Olaus Jair Skarsem, Magnus Blakstad, Mads Reginiussen (Daniel Kvande fra 90.) – Ola Solbakken (Eirik Valla Dønnem fra 74.), Michael Karlsen (Ivar Rønning fra 60.), Erik Tønne. Strømsgodset (4-5-1): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Mounir Hamoud, Stian Ringstad – Martin Spelmann (Sebastian Pedersen fra 72.), Martin Rønning Ovenstad, Yacouba Sylla, Herman Stengel (Johan Hove fra 72.), Amahl Pellegrino – Mustafa Abdellaoue (Halldor Stenevik fra 84.). (NTB)

Prøvde seg på brassespark

Men med mer presisjon, kom det også noen sjanser. Olaus Skarsem avanserte med ballen og la den til Ola Solbakken på høyrevingen. Unggutten la kula til Mads Reginiussen på bakre stolpe. Kapteinen prøvde seg på litt akrobatikk og satset alt på et brassespark, men skuddet ble for svakt og gjestene fikk klarert.

Noe mye større sjanse enn dét hadde det ikke vært halvveis ut i andreomgangen. Første halvdel av de siste 45 minuttene var preget av to lag som klarte å avansere fremover, men likevel ikke klarte å skape noen reelle målsjanser.

Det ble en heller sjansefattig seanse mot slutten av kampen. Vertene forsvarte seg godt på eget gress, og det holdt til seier. De fikk revansjert 1–5-tapet mot Vålerenga foran egne supportere, og de holdt nullen på eget kunstgress for første gang i år.