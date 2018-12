Keeper-magi og dansk trippel da RBK ble mestere igjen

Derfor mener ekspert at den TIL-aktuelle spilleren er rett for klubben

ROSENBORG-STRØMSGODSET 4–1:

Strømsgodset yppet seg i et drøyt kvarter, men etter det var Rosenborg best i det aller meste på Ullevaal Stadion.

Med et lite stykke Hansen-magi, en følsom Helland-fot og en dansk trippel, sørget Rosenborg for å vinne cupfinalen mot Strømsgodset på riktig så komfortabelt vis søndag ettermiddag.

Nå kan Nicklas Bendtner og resten av de tidvis kritiserte RBK-spillerne juble for klubbens sjuende norske tittel på fire år. Og RBKs tolvte cuptittel gjennom historien.

– Det føles deilig. Etter en turbulent sesong avslutter vi bra, sier Nicklas Bendtner til NRK.

Bendtner avgjorde selv kampen med 3-1 og 4-1-målet.

– Jeg ville ofret alle målene mine for de to trofeene. Det handler om å gjøre dette sammen med guttene, sier Bendtner, som tok sitt første cupgull som RBK-spiller.

Kalddusj

Det tok litt tid før det skulle ta ordentlig fyr på banen. Det var noen små tilløp de første ti minuttene, uten at pulsen spratt i været – verken da Morten Sætra trøblet med en lompe fra Nicklas Bendtner, eller da Eirik Ulland Andersen kom til innlegg fra venstresiden like etter.

Men etter tolv minutter smalt det skikkelig. Jakob Glesnes fant Lars-Christopher VIlsvik på høyresiden med en langpasning. Vilsvik headet ned til Amahl Pellegrino, som til høyre i feltet fikk lagt inn på tvers foran målet. Der sto Mustafa Abdellaoue på bakerste stolpe, og fikk en rimelig enkel jobb med å smelle ballen i nettet til 1-0 for Godset.

Raskt svar

Det så mørkt ut, og blåtrøyene fortsatte å styre kampen på Ullevaal, men det skulle ikke gå mer enn fem minutter før Rosenborg svarte.

Birger Meling tok seg frem på venstresiden og fikk lagt inn. Godset-forsvaret slet med å få ballen unna, og Nicklas Bendtner fikk fatt i kulen. Han la flatt ut til landsmannen Mike Jensen, og Rosenborg-kapteinen dunket til. Ballen føk i nettet bak keeper Sætra, og dermed sto det 1-1.

Og plutselig var Rosenborg det styrende laget på Ullevaal, og Pål André Helland var sentral. Først skaffet han frispark utenfor hjørnet av sekstenmeteren, et frispark han selv avsluttet på et såpass bra vis at Sætra måtte slå over til corner.

Strafferop og kremcorner

Helland slo corneren mot bakerste stolpe, og der var Tore Reginiussen helt alene. RBK-stopperen fikk en finfin mulighet, men kom ikke ordentlig over ballen og maktet ikke utnytte sjansen.

Da nær halvtimen var spilt skjedde noe som tente svingen med Godset-supportere. Tokmac Nguen gikk i bakken i en duell med Reginiussen, og drammenserne ropte på straffespark. Dommer Trond Ivar Døvle avviste det, men TV-bildene viste at det ikke hadde vært noen stor skandale om Døvle hadde pekt på straffemerket i stedet.

Men Rosenborg – og Pål André Helland – var ikke ferdige for omgangen. Sju minutter før pause fikk RBK corner fra høyresiden. Det betød, som vanlig, innoverskrudd fra Helland. Og nok en gang var hemnværingens venstrefot meget presis og fant Anders Ågnes Konradsen i feltet. Nordlendingen gikk opp relativt upresset og fikk skikkelig dreis på headingen. Ballen havnet i nettet, og Rosenborg var i ledelsen.

Hansen-magi

Den ledelsen var Mike Jensen nær ved å øke tidlig i den andre omgangen, men skuddet hans ble parert av Sætra.

Og om Sætras parering var god, var André Hansens tre minutter senere på øverste hylle. Abdellaoue ble spilt fri, og kom alene med Hansen. Avslutningen var god, men RBK-keeperens reaksjonsredning med den venstre foten var enda bedre.

Den redningen skulle vise seg å være ekstremt viktig. For halvminuttet senere var det Rosenborgs tur fremover igjen. Godset fikk ikke klarert ordentlig, og ballen gikk ut til Birger Meling. Han satte til høyrefoten og ballen spratt inn i målet ved bortre stolpe. Overraskende nok jublet Nicklas Bendtner som om det var han som hadde scoret, og reprisene på TV-sendingen viste at den danske spissen meget mulig var borti ballen på vei mot målet.

Full kontroll

Dermed sto det 3-1 til Rosenborg i stedet for 2-2, og da var det meste gjort.

Strømsgodset slet med å summe seg nok til å sette RBK under press etter 3–1-scoringen. Nicklas Bendtner kom i stedet til en ok mulighet tjue minutter før full tid.

Rosenborg låste ned kampen fullstendig, til de tilreisende supporternes glede og fornøyelse.

Eirik Ulland Andersen fikk sjansen til å vise frem sin sterke frisparkfot idet kampen gikk inn i overtiden, men traff ikke i det hele tatt.

Det gjorde imidlertid Nicklas Bendtner fem minutter på overtid. Han var dønn sikker da han var igjennom mot keeper Sætra, og dunket ballen i nettet til 4–1.

Da ebbet kampen ut med en tremålsseier til Rosenborg. Og nok en kongepokal blir med hjem til Brakka.