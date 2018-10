Keeperforfall for Norge: – André Hansen klar til å steppe inn

Erdogan krever bevis for at Khashoggi forlot saudiarabisk konsulat

Saken oppdateres.

Odense-keeper Grytebust var tatt ut i den norske 23-mannstroppen til dobbeltlandskampene på Ullevaal.

Men mandag meldte sunnmøringen forfall. Det kan åpne for landslagscomeback for Rosenborg-keeper André Hansen.

– Sten er skadet og vi er nede i to målvakter. Vi har bestemt at vi ikke kaller inn noen nå, men vi har snakket med André Hansen, så han er klar til å hoppe inn hvis vi får problemer, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag.

André Hansen sa nei til landslagsspill for ett år siden. RBK-keeperen innså at det ville bli vanskelig for ham å få spilletid for Norge.

Men nå åpner 28-åringen altså opp for landslagsspill igjen. Trolig må Rune Almenning Jarstein eller Ørjan Håskjold Nyland bli skadet for at han tar turen til hovedstaden, der Norge møter Slovenia lørdag og Bulgaria tirsdag.

Nytt forsvar mot Bulgaria

Landslagssjef Lagerbäck må sette sammen et nesten helt nytt forsvar mot Slovenia. Tre av dem som startet mot Bulgaria i siste kamp, Kristoffer Ajer, Birger Meling og Håvard Nordtveit, er alle ute til lørdagens kamp. Søndag meldte RBK-stopper Tore Reginiussen også forfall.

Dermed kan det være duket for Vegard Forren og Even Hovland i midtforsvaret. Duoen spilte sammen for Norge for tre år siden.

– Man vil alltid ha alle tilgjengelig, så det er ikke positivt, men det er som det er. Alle er erfarne og har vært landslagsspillere tidligere. Forren har rutine fra internasjonale kamper og er ingen «rookie», sa Lagerbäck på NTBs spørsmål om stoppersituasjonen da han møtte pressen mandag.