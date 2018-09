King forteller om Ferguson-valget som irriterte ham: – Jeg signerte for Blackburn dagen etter

Saken oppdateres.

Mandag møtes Joshua King og Alexander Sørloth i en norsk spissduell når Bournemouth tar imot Crystal Palace i Premier League. Dersom begge spiller samtidig, er det første gang på over ti år at det skjer (Adama Diomandé spilte kant da hans Hull møtte Bournemouth i januar i fjor).

Det vil i så fall være en duell mellom en typisk norsk trønder og en litt utypisk nordmann. Det hevder i hvert fall King selv. Og da er det ikke navnet landslagsspissen tenker på, når han til The Telegraph sier at han ikke er typisk norsk.

Mener norsk presse stiller dumme spørsmål

– Jeg er veldig unorsk i måten jeg tenker og snakker på. Nordmenn er veldig A4 – veldig enkle. Etter jeg fikk min første landskamp, snakket jeg rett fra leveren og norsk media elsket det. Jeg var underholdende for dem, for media. Jeg har lært å snakke mindre nå og ikke å gi de for mange overskrifter. Jeg snakker mindre nå fordi de gjør alt for å blåse opp ting. Enten er det tatoveringer, eller så er det hvor du drar på ferie, klokka di eller bilen din. De spør om dumme spørsmål som ikke handler om fotball, sier King til avisen

Han hevder videre at norsk presse prøvde å tegne et dårlig bilde av hans forhold til manager Eddie Howe i fjor.

En manager han faktisk ikke har det aller beste forholdet til, er selveste Sir Alex Ferguson. Det er ingen hemmelighet at kanskje tidenes største manager og King ikke hadde det beste forholdet da han var i Manchester United som ung.

– Ferguson sa aldri et ord til meg, fortalte King til Daily Mail da den engelske avisen i 2015 lurte på hvorfor han jublet hemningsløst da han ble matchvinner mot nettopp United, som han skrev under for i 2009.

Var irritert på Ferguson

Rett før King signerte for Blackburn vinteren 2013, hadde den da 20 år gamle spissen håpet å starte da Manchester United tok imot Galatasaray i Champions League. Det ble med et innhopp for King, som også fikk sitt United-opphold amputert med skader og utlån.

Men den desemberkvelden i 2012 var han klar. Og «pissed off», som han sier selv.

– Jeg fikk fire minutter og det irriterte meg. Jeg var irritert da Ferguson valgte Federico Macheda foran meg. Jeg var forbannet og jeg signerte for Blackburn dagen etter. Man går videre i livet og jeg var fornøyd, sier King til den engelske avisen.

– Den norske mentaliteten er litt rar

Selv om han ikke liker norsk presse, er han derimot full av lovord om moderlandet og gir oppveksten på Romsås karakteren ti av ti. Selv om han tegner et bilde av oss nordmenn som rare overfor de engelske leserne.

– Den norske mentaliteten er litt rar. Rivaliseringen er slik at de håper Sverige gjør det bra. Det er ikke som når Skottland kommer til England. I Norge er langrenn den største sporten og forholdet til Sverige er broderlig. Det er ikke hat-hat. Jeg har spilt mot Sverige og følte ikke det store hatet. Det er så mange svensker som jobber i Oslo, sier King til den engelske avisen.

Så langt denne sesongen har det blitt to mål på seks kamper. Totalt har han scoret 32 Premier League-mål på sine 106 kamper i en av verdens største ligaer.