King med målgivende i høydramatisk kamp

Et av de rareste og mest minneverdige museene i Paris opplever du kun etter avtale

Pengeregn uten sidestykke for Carlsen og co. : – Det er helt vilt, egentlig

Tøff start på livet for Nina

Klimapolitikken går for treigt, vi må øke farten

Få hadde trodd han kunne bli best. Nå er reserven blitt rekordmann

Saken oppdateres.

King måtte stå over ligamøtet med Manchester City lille julaften på grunn av en lårskade, men var tilbake i rollen bak Bournemouths ensomme spiss Callum Wilson på Boxing Day.

Den norske landslagsprofilen spilte 65 minutter før han ble byttet ut, og var dermed ikke på banen da kampen gikk inn i det som skulle bli dramatiske avslutningsminutter.

Det første målet kom samtidig tidlig. Midtstopperbautaen James Collins sendte West Ham i ledelsen med hodet etter hjørnespark. Da var det spilt kun åtte minutter.

Heldig assist

Rett før halvtimen slo så Bournemouth tilbake. Målscorer Collins skulle heade ballen unna etter et frispark, men traff kun ryggen til King. Dan Gosling plukket så opp ballen og hamret inn utligningen for Bournemouth.

Tolv minutter ut i annen omgang var så kampen snudd. Midtstopper Nathan Aké var våken da muligheten bød seg foran gjestenes mål og satte inn 2–1. Det så lenge ut til å bli vinnermålet.

David Moyes har imidlertid fått sving på West Ham, og 2. juledag så det ut til å bli tre nye poeng.

Heldig

Utligningen til 2–2 var riktignok av det litt heldige slaget. Snaue ti minutter gjensto da Bournemouth-keeper Asmir Begovic skulle klarere unna en enkel ball. Bosnieren skled på det våte underlaget, og jagende Marko Arnautovic kunne enkelt sette ballen i åpent mål bak den fortvilede sisteskansen.

Kort tid etter utligningen satte formsterke Arnautovic inn sitt andre mål for kvelden og trodde nok han hadde sørget for at alle poengene ble med hjem til London. Slik ble det imidlertid ikke.

På overtid stanget nemlig Bournemouth-stopper Aké inn sitt andre mål for dagen. Scoringen ble først annullert for offside, før dommer Robert Madley likevel valgte å godkjenne målet.

Det ene poenget betyr at Bournemouth fortsatt er under nedrykksstreken i Premier League. West Ham er på plassen foran.