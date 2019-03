Kjetil Rekdal: – Sjokkerende hvis Solskjær ikke får United-jobben

MARBELLA: – Ole Gunnar kommer neppe tilbake til Molde nå. Det vil være sjokkerende hvis han ikke får tilbud om å fortsette i jobben etter det han har gjort så langt. Da må de nesten tape resten av kampene. Det er en spesiell klubb for ham, og jeg tar det for gitt at han sier ja. Det er jo synd for Molde, men veldig artig for Ole Gunnar og for norsk fotball.