Klagestorm mot Eurosport etter helgens eliteserierunde. Slik svarer kanalen.

Søndag mottok Eurosport flere leserinnlegg av frustrerte Facebook-brukere som enten klaget på feil med sendeskjema eller produksjon under kampene.

Problemet med sendeskjemaet var at kampene som sto oppført på hver av Eurosports Pluss-kanaler, ikke stemte overens med den faktiske kampen som ble vist. Et eksempel på dette var at det på Eurosport Pluss 3 sitt sendeskjema sto at Tromsø-Lillestrøm skulle sendes, men i realiteten var det Ranheim-Molde som ble vist.

– Det er bare å beklage

– Det har dessverre skjedd en feil hos oss, som ikke ble oppdaget i tide, og som gjorde at det ble feil i sendeskjema på de ulike Pluss-kanalene. Alle kampene ble sendt, men kanalene ble forskjøvet ett hakk opp og det er bare å beklage, skriver Martin Hinsch, kommunikasjonsansvarlig for sport i Discovery, i en e-post.

Eurosport sendeskjema søndag 18. august Stabæk-Kristiansund kl. 16.00 (Eurosport Pluss 4) – ble vist på Pluss 5 Vålerenga-Haugesund kl. 18.00 (Eurosport Pluss 1) – ble vist på pluss 2 Ranheim-Molde kl. 18.00 (Eurosport Pluss 2) – ble vist på Pluss 3 Tromsø-Lillestrøm kl. 18.00 (Eurosport Pluss 3) – ble vist på Pluss 4 Mjøndalen-Brann kl. 18.00 (Eurosport Norge) Viking-Strømsgodset kl. 20.00) (Eurosport Norge)

«Takk til Eurosport for ingenting...», skrev en seer på Facebook-siden til Eurosport.

Bjørnar Guldseth fra Trondheim reagerte også på feilinformasjonen. Guldseth er Rosenborg-supporter av full hals, men ønsket å se kampen mellom Ranheim og Molde, som ifølge sendeskjemaet skulle gått på Eurosport Pluss 2.

– Man ser alltid på sendeskjemaet for å se hvilke kamper som går hvor. Jeg pleier å ta opp RBK sine kamper når jeg ikke får sett de. Tenk på alle som ønsket å ta opp denne kampen, også merker de at det er to helt forskjellige lag når de skal se den. Fra kundens perspektiv er det fryktelig irriterende, sier Guldseth, som også skrev et innlegg til Eurosport, der han ba kanalen ta seg sammen.

Eurosport legger seg på sin side flat etter hendelsen.

– Det er bare å beklage det inntrufne, og vi har selvfølgelig forståelse for seernes frustrasjon. Vi har nå gått gjennom rutinene, slik at dette ikke skal skje igjen, skriver Hinsch.

– Veldig rart

Det var også stor misnøye med at kampen mellom Stabæk og Kristiansund, som hadde avspark klokken 16.00, ble vist på Eurosport Pluss 5. Pluss 5 er den eneste av Pluss-kanalene til Eurosport de med «Familiepakken» hos Canal Digital ikke får inn.

Likevel tilbyr tjenesten alle kampene i Eliteserien gjennom Canal Digital-appen eller i sportsmenyen på TV-dekoderen. En teknisk svikt gjorde derimot at kampen ikke lå tilgjengelig for kundene søndag.

– Det beklager vi, og det er selvfølgelig uheldig. Alle eliteseriekamper er tilgjengelig med «Familiepakken», men det var et unntak, dessverre, sier Canal Digitals pressekontakt, Tormod Sandstø.

Guldseth har selv «Familiepakken» fra Canal Digital. Dermed var han blant personene som ikke sett kampen.

På spørsmål om hvorfor Eurosport valgte å sende kampen mellom Stabæk og Kristiansund på Eurosport Pluss 5, svarer Hinsch:

– Årsaken til at kampen ble sendt på Eurosport Pluss 5 er at når kampen begynner kl. 16.00, så kan sendingen gå over 18.00. For ikke å risikere at sendingen kolliderte med kampene som begynte 18.00, så ble denne kampen satt til Eurosport Pluss 5.

– Kunne ikke Stabæk-KBK blitt sendt på en av de andre Eurosport Pluss-kanalene?

– Det var dessverre ikke mulig denne runden, svarer Hinsch.

Problemer med lyd

Feil i sendeskjema var ikke det eneste som skapte misnøye hos Eurosports seere søndag.

I kampen mellom Mjøndalen og Brann, som hadde avspark klokken 18.00 på Eurosport Norge, preget lyden av trommer fra hjemmefansen på tribunen lyden som kom gjennom på skjermen.

– Kan dere skru av mikrofonen som dere har plassert like ved Mjøndalen sin tromme? Kan jo ikke ha lyd på!!!!, skrev en på Facebook-siden til Eurosport, mens andre uttrykte misnøyen på Twitter:

– Det er bare å beklage hvis noen opplevde at lyden av trommer var for høy under Mjøndalen-Brann. Vi har profesjonelle lydfolk som sitter i produksjonsbussen og kontinuerlig kontrollerer lyden etter gitte kvalitetskrav. Vi tar til oss tilbakemeldingene på lyden fra denne kampen, og tar det med oss videre, sier Hinsch.