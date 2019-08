Klopp før ligastarten: – Vi skal fortsatt være det laget alle gruer seg til å møte

Tiden er overmoden for at kommunen går fra utredning til handling om Olavshallen.

MELWOOD, LIVERPOOL: Jürgen Klopp sveipet usynlig støv av bordet på podiet i presserommet på Melwood, Liverpools treningssenter øst for sentrum og øst for Anfield.

20–30 journalister og TV-fotografer hadde samlet seg til sedvanlig dagen-før-kamp-pressekonferanse. Det var varmt og klamt. Utenfor lå gressmattene irrgrønne under augustsol. Byen som tar imot en uendelighet av regnbyger fra Irskesjøen, var en sommeridyll.

Idyllisk er det også inne hos Klopp i presserommet. Han gleder seg til seriestart og innrømmet gjerne at det er greit at sesongen nå skal starte.

Jürgen Norbert Klopp Født: 16 juni 1967 i Stuttgart i Tyskland Karriere som spiller: Spilte noen få kamper for mindre lag tidlig i karrieren, før han fortsatte i Mainz til han la opp. Klubber som manager: Mainz, Borussia Dortmund og Liverpool

– Oppkjøringen er veldig, veldig, veldig viktig. Men jeg liker det ikke. Kampene spilles under vanskelige forhold, og det er mye reising. Men vi må gjøre det.

Derfor er han mer enn klar til å kjempe om det ligagullet som alle Liverpool-tilhengere har ventet på siden 1990.

– Vi skal fortsette å være det laget alle gruer seg til å møte. Ikke på grunn av navnet eller kvaliteten på spillerne. Men på grunn av intensiteten vi spiller med.

Sier han. Og så smilte han. Det smilet alle kjenner. Som går nesten fra øre til øre. Han rettet på sitt hans varemerke, brillene. Sveisen lå strøkent. Engelsken er snart uten aksent. Den er blitt bedre av å se utallige Friends-episoder i reprise, har han innrømmet i et intervju med BBC radio.

I Liverpool er han frelseren. Godt likt av alle. Utadvendt, blid energisk, entusiastisk og intens. Det var han som skulle gjenskape gammel storhet for klubben i rødt. «A good man», som taxisjåføren fra sentrum til Melwood beskrev ham.

Harmonisk

At Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås mener at han er sjef for sesongens serievinnere, men at alle andre eksperter (og de er det mange av i England) tipper laget på plassen under Manchester City også denne sesongene, vipper ham i hvert fall ikke av pinnen.

Det er i det hele tatt ro, smil og harmoni som preger Klopp på pressekonferansen. Denne gangen kanskje mer enn tidligere. Han har vunnet noe, han har bevist for hele verden at han kan vinne pokaler med Liverpool.

Mens en rekke klubber har hentet spillere en rekke steder, har ikke Klopp vært på shopping denne sommeren. På spørsmålene om overganger fire timer før det engelske overgangsvinduet stengte torsdag svarte han superkjedelig.

– Dere vet at jeg ikke kommenterer slike spørsmål.

Han mener at klubben har gode spillere på alle plasser og at det faktisk er konkurranse om plassene i førsteelleveren.

– Ingen spiller har gjort noe som gjør at jeg burde droppe dem, sa han og slo dermed fast at det kommer til å bli et Liverpool-lag man kjenner igjen på banen mot Norwich fredag kveld.

Åpningsrunden Fredag: Liverpool – Norwich (kl. 21) Lørdag: West Ham – Manchester C. (13.30), Bournemouth – Sheffield U., Burnley – Southampton, Crystal Palace – Everton, Watford – Brighton (alle kl. 16), Tottenham – Aston Villa (18.30) Søndag: Leicester – Wolverhampton, Newcastle – Arsenal (begge kl. 15), Manchester U. – Chelsea (17.30)

Mangler forsterkninger

Akkurat det mener Jermaine Jenas kan bli et problem for Klopp og kompani. Den tidligere Tottenham-spilleren er nå fotballekspert i Daily Mirror og jobbet for BBCs fotballsending Match of the Day forrige sesong.

– Det eneste laget som kan passere Manchester City denne sesongen, er Liverpool. Men for å kunne havne foran City må du forsterke laget. Jeg kan ikke se at Liverpool har gjort nok på spillermarkedet for å bli bedre enn City, sier Jenas til Daily Mirror.

Lars Tjærnås, fotballekspert for Aftenposten, mener at Liverpool med sine fryktinngytende angrepsrekke med Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino skal kunne gjøre det store denne sesongen. Men også han ser muligheter for at det kan skjære seg. At Liverpools utvikling stagnerer.

– De tok et enormt steg i fjor. Da tar det gjerne tid på neste trinn, før en klatrer mer. De har en veldig kraftkrevende stil som gir slitasje over tid. De er sårbare for skader på Virgil van Dijk og Salah spesielt. Disse har uerstattelige egenskaper slik Klopp vil at laget skal spille, sier Tjærnås.

Klopp er åpenbart klar over at det finnes kritiske stemmer til det de holder på med på Anfield. Til tross for at det vil være lite nytt i laget som starter sesongen, mener han at bredden i troppen er god.

– VI har mange mulige lagoppstillinger.

Han mener at det er mange spillere som kan byttes ut og erstattes, uten at nivået på laget faller. Han har også forventninger til spillere som ikke har slått helt til ennå som Xherdan Shaqiri og Naby Keita.

Et bananskall

Men det er lenge til mai 2020, og Klopp tenker mest på første kamp. Nyopprykkede Norwich som kommer til Anfield fredag kveld.

– Slike kamper som dette er det alltid en del ekstra ståk rundt. De kan fort bli et bananskall vi kan skli på. Hvis du ikke er klar og hundre prosent konsentrert, er det lett å skli på bananskallet, sier han.

Han gjør det klart at han har full respekt for Norwich.

– For dem var seieren i Championship like stort som vår seier i Champions League. For mange fotballag er det slik at de trenger et par kamper i starten av sesongen før de har satt seg. Vi skal være klare fra første stund, sa han før han stakk ut bakdøren på presserommet.

Bare tyske Sky Sport fikk et eget intervju med sjefen denne dagen.