Klopp gamblet og tapte. Liverpool røk rett ut av cupen

Snakker for første gang om RBK-jobben: Trengte tenkepause før han sa ja til Rosenborg

Atle (27) dro til Hellas for å feire jul sammen med 500 flyktninger

Dette irriterer nordmenn seg mest over i trafikken, ifølge fersk undersøkelse

10 tips til deg som vil bli et bedre menneske i 2019

Ingen bok om Bleken har vært så full av detaljer og oppsummert like mye av hans liv 4

Karsten Warholm gjorde store endringer i livsstilen. Her er grepene han tok

Snakker for første gang om RBK-jobben: Trengte tenkepause før han sa ja til Rosenborg

Toppseriespiller klar for Fløya

Marerittrekning for Solskjær og United

To menn i 20-årene døde i kollisjon i Møre og Romsdal

Karsten Warholm gjorde store endringer i livsstilen. Her er grepene han tok

Saken oppdateres.

WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL 2–1

Liverpool er ute av FA-cupen etter at Wolverhampton ble for sterke mandag kveld.

Se høydepunktene fra kampen øverst i artikkelen!

Klopp hadde gjort ni endringer på laget som startet toppoppgjøret mot Manchester City torsdag kveld. Det var trolig et tegn på at det er Premier League og Champions League som betyr aller mest på Anfield denne sesongen.

James Milner og Dejan Lovren var de eneste som var igjen i 11-eren, men Lovren måtte melde pass allerede før fem minutter var spilt med en lårskade.

Klopp hadde allerede gjort tenåringene Curtis Jones (17) og Rafael Camacho (18) til debutanter, nå måtte han også kaste inn 16-åringen Ki-Jana Hoever tidlig i midtforsvaret.

Wolverhampton hadde på sin side byttet ut omtrent halve laget, men stammen som var igjen var mer samspilt enn hva tilfellet var hos gjestene.

Den første omgangen var lenge et langt gjesp, men da det først gikk galt for Liverpool var det ironisk nok veteranen Milner som rotet det til. Han surret bort ballen midt på banen til Raúl Jiménez, og mexicaneren gikk strake veien mot mål og satte ballen forbi Simon Mignolet.

Langskuddenes omgang

Divock Origi var en av de mer rutinerte Liverpool-spillerne som fikk sjansen fra start. Han var lenge helt usynlig, men da seks minutter var spilt av den andre omgangen skaffet han seg plutselig nok plass utenfor målfeltet til å fyre av et skudd. Det gikk gjennom beina på oppasser Leander Dendoncker og rett i mål.

Liverpool hadde utlignet, men det gikk bare fire minutter før «ulvene» igjen var foran.

Rúben Neves har i halvannen sesong i engelsk fotball vist at han er i besittelse av et skuddbein som er noe helt spesielt.

Da ingen rødkledde tok seg bryet med å legge skikkelig press på skarpskytteren, fant Neves ut at det var like greit å prøve seg. Skuddet var godt og keeper Mignolet noe dekket, og dermed sto det 2–1 på resultattavlen.

En annen som har et godt skuddbein er Xherdan Shaqiri. 20 minutter før full tid fikk Liverpool frispark fra et par og tyve meter. Forsøket fra Shaqiri var glimrende, men reprisene viste at målvakt John Ruddy akkurat fikk en liten hansketupp på ballen. Det var akkurat nok til å dytte den bort i stangen helt oppe ved krysset.

Like etterpå satte Klopp inn Mohamed Salah og Roberto Firmino, men heller ikke det var nok til å skaffe utligningen som ville gitt omkamp.