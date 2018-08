Drømmestart sikret seier: Jebali lobbet seg inn i RBK-fansens hjerter

To førerkortbeslag i Verran

Saken oppdateres.

Rosenborg 3–1 Shkëndija

LERKENDAL: Rosenborg tok imot Shkëndija på Lerkendal til det første oppgjøret i play-offen i Europaligaen.

På forhånd var de sorte og hvite store favoritter mot det makedonske laget, og RBK tok ledelsen i kampen. Det skjedde etter en helfrekk variant av RBKs nysignering Issam Jebali.

Vegar Eggen Hedenstad med et nydelig oppspill til Nicklas Bendtner, før spissen i neste trekk la den lekkert igjen til Jebali. Tunisieren fintet vekk den ene stopperen og la ballen til rette. Alle på stadion ville at Jebali skulle sentre videre til en helt ledig Anders Konradsen, men RBKs nye angrepsspiller hadde andre planer.

Jebali - som hadde fått med seg at keeperen sto langt ute - bestemte seg for å prøve en frekk lobb fra rundt 20 meter, og utførte den til terningkast seks. Kula dalte i en perfekt bue i nettmaskene. En utsøkt scoring av Jebali - kun 10 minutter ut i debuten hans på Lerkendal.

– Har du sett på makan. Det er så breialt, lekent og iskaldt. Det er verdt alle millionene han er hentet for, sa TV2-kommentator Marius Skjelbæk.

Men det var bare starten på moroa for RBK i 1. omgang.

Bendtner-scoring

Kun tre minutter senere skulle Bendtner også tegne seg på scoringslista, også det en svært severdig scoring.

Dansken flikket ballen igjennom på høyrekanten til Jonathan Levi, før han selv løp inn i boks. Levi la inn, og med et strøkent hodestøt i duell med en Shkëndija-spiller doblet Bendtner RBKs ledelse.

2–0 etter et snaut kvarter på Lerkendal, og Rini Coolen og RBK hadde fått den drømmeåpningen de ønsket.

Det skulle også bli en tredje scoring like før pause. En heltent Bedntner danset med forsvaret til gjestene, før superstjernen spilte fri Birger Meling. Venstrebacken slo et lavt, knallhardt innlegg i boks. Ballen gikk forbi keeperen, før Levi hadde verdens enkleste oppgave med å øke ledelsen til 3–0 på åpen kasse.

En fantastisk omgang av RBK, og inn til pause fikk spillerne stående applaus fra hjemmepublikumet. Men historien kunne fort vært annerledes.

Nesten sjokkstart

For det var gjestene fra Makedonia som skapte kampens første store mulighet.

Valjmir Nafiu fikk kranglet med seg ballen i feltet, før han la den inn i boks. Izair Emini stormet inn og fikk tuppet ballen i retning mål. Ballen snek seg like utenfor stolpen til RBK-keeper André Hansen. Shkëndija var centimere unna sjokkstart.

Minuttene etterpå var bortelaget nærmest scoring, og RBK-spillerne så smått nervøse ut på gressmatta.

RBK fikk etter hvert ristet av seg den tilsynelatende nervøsiteten. Trønderne fikk bedre kontroll på oppgjøret, og ikke minst langt bedre uttelling enn gjestene på sine sjanser. To raske mål av RBK gjorde situasjonen langt mer komfortabelt for de sorte og hvite.

Stolpeskudd

Men Shkëndija beholdt den balkanske mentaliteten i seg og hadde ikke gitt opp dette. De presset for et viktig bortemål i 1. omgang, og var ikke langt unna på et frispark fra rundt 25 meter.

Besart Ibrahimi banket til og fikk et godt treff, men André Hansen var rask som en panter ned i hjørnet og reddet forsøket.

Minuttet etterpå fikk Shkëndijas spiss en ny mulighet, denne gang fra langt hold i åpent spill. Fra kanten av 16-meteren ladet han skuddkanonen, og forsøket gikk bak Hansen. Heldigvis for RBK gikk den i stolpen og ut av målet. To gode forsøk av gjestenes spiss, men dessverre for Shkëndija gikk ingen av dem i mål.

Resten av omgangen bølget det fram og tilbake, uten at noen av lagene skapte store sjanser. Helt til det 44. minutt, da RBK gikk opp i 3–0.

Hjemmedebut

2. omgang ble naturligvis ikke like ellevill som 1. omgang. RBK satt på cruisekontroll og kontrollerte kampen. Bortelaget prøvde seg periodevis, men skapte svært lite. Den første halvdelen etter pause var et eneste langt gjesp.

Pål André Helland ble byttet inn for målscorer Levi midtveis i 2. omgang, men det mest spennende byttet kom seks minutter senere. Marius Lundemo gikk av, mens nysigneringen Djordje Denic fikk sin hjemmedebut i RBK-drakt.

Redusering

Shkëndija jobbet seg mer og mer inn i oppgjøret, og fikk i grunn en svært fortjent redusering i det 74. minutt. Stenio Junior fikk muligheten fra gunstig posisjon, og banket inn 3–1 bak en sjanseløs Hansen. Shkëndija hadde fått blod på tann, og presset for en til scoring.

Helt på tampen ville gjestene ha straffespark for hands, men dommeren var ikke enig. Det førte til at Shkëndija-spillerne flokket seg rundt dommeren, men klagene førte bare til gule kort.

Det ble småhektisk for RBK-spillerne på slutten, men holdt unna. Dermed det med det ene bortemålet for makedonerne.

For RBK er 3–1 likevel et svært godt utgangspunkt før returoppgjøret i Skopje i Makedonia om en uke.