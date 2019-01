Knalltøff FA-cuptrekning for Solskjærs Manchester United

Saken oppdateres.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United møter Chelsea borte i FA-cupens åttedelsfinale om tre uker, et revansjoppgjør for fjorårets finale.

Dermed venter en ny beintøff bortekamp i London, etter at Arsenal ble slått 3-1 fredag. Chelsea slo Manchester United 1-0 i finalen på Wembley i mai, takket være et straffespark som både ble skaffet og utnyttet av Eden Hazard.

Hele 13 Premier League-lag er allerede slått ut av FA-cupen, sju av dem av lag fra lavere divisjoner. Det var derfor mange lag fra lavere divisjoner i potten, men United var uheldig og trakk et av de få virkelige topplagene.

Chelsea møter Malmö i europaligaen torsdag 14. februar, så FA-cupkampen vil bli spilt enten søndag 17. eller mandag 18. februar.

United slo Reading 2-0 hjemme i 3. runde og imponerte med 3-1 borte mot Arsenal i 4. runde sist fredag. Det var den åttende seieren av like mange mulige siden Solskjær ble ansatt som midlertidig manager rett før jul.

I Premier League har Solskjær tangert rekorden til Carlo Ancelotti og Pep Guardiola med seier i sine seks første seriekamper som manager for en klubb, og den kan slås i hjemmekampen mot Burnley tirsdag.

5. runde i FA-cupen:

Brighton eller West Bromwich – Derby Bristol City – Shrewsbury eller Wolverhampton Chelsea – Manchester United Doncaster – Crystal Palace Middlesbrough eller Newport – Manchester City Portsmouth – Queens Park Rangers eller Watford Swansea – Barnet eller Brentford AFC Wimbledon – Millwall Kampene spilles i tiden 15. til 18. februar.

Høyt hinder

I FA-cupen kan United ta et nytt steg mot det som kan bli klubbens 13. triumf i verdens eldste fotballturnering, i så fall tangering av Arsenals rekord. Solskjær var som spiller med på to av titlene, i 1999 og 2004. Men neste hinder blir av den høye og vanskelige sorten.

Kampen på Stamford Bridge spilles dermed mellom to andre storkamper for Manchester United, mot Paris Saint-Germain i mesterligaen (12/2) og Liverpool i serien (24/2). De to kampene spilles begge på Old Trafford.

Før cupkampen mot Chelsea skal Manchester United spille ytterligere to bortekamper, mot Leicester 3. februar og mot Fulham 9. februar.

