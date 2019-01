Konflikter kan gi norsk VM-krise

Saken oppdateres.

4. september i fjor scoret Isabell Herlovsen 2–0-målet mot Nederland som var med og sende Norge til sommerens VM i Frankrike.

Nå kan angriperen miste hele mesterskapet. Hun har havnet i en konflikt med Vålerenga, klubben hun signerte for før forrige sesong.

Det gjør også at landslagssjef Martin Sjögren risikerer å måtte klare seg uten sine to antatt beste spisser i verdensmesterskapet.

Ada Stolsmo Hegerberg takket som kjent nei til videre spill for Norge etter EM i 2017. Hun har ingen planer om et comeback i rød drakt.

Herlovsen-konflikten er annerledes. Den er mellom spiller og klubb, ikke landslaget.

– Først og fremst håper jeg at det ikke går så langt at hun ikke kan spille VM, og at det løser seg før den tid. Hun er en veldig viktig spiller for oss, sier Sjögren til Aftenposten.

– Hvor viktig er det at det løser seg?

– Det er kjempeviktig at hun blir klar. Hun gjorde veldig mye bra for oss i VM-kvalifiseringen og var veldig viktig der. Vi må ha med de beste spillerne for å ha de beste forutsetningene.

Isabell Herlovsen Født: 23.6.1988 Klubber: Kolbotn, Lyon, LSK Kvinner, Jiangsu Suning, Vålerenga Landskamper/-mål: 121/55 Meritter: Norsk seriemester i 2005 og 2006 med Kolbotn og i 2012 og 2014 med LSK Kvinner. Fransk seriemester med Lyon i 2010. Cupmester i 2007 og 2014.

Har treårskontrakt med VIF

Herlovsen sa til VG tirsdag at hun gjerne vil til VM. Nå er hun sykmeldt.

– Men slik situasjonen er i Vålerenga, så ønsker jeg ikke å dra tilbake. Hvis ikke Vålerenga kommer til enighet med en annen klubb, så har jeg ikke noe annet valg enn å legge opp, sa 30-åringen.

Onsdag ønsket hun ikke å svare på spørsmål fra Aftenposten om saken.

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl, sier til VG at klubben ønsker å ha med Herlovsen videre hvis de ikke blir enige om en overgang.

Ingen andre norske klubber har så langt ønsket å betale det Vålerenga skal ha for den rutinerte spissen. Hun signerte en treårskontrakt før forrige sesong og er en av de best betalte spillerne i Toppserien.

Penger fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og OBOS (som sponser norsk kvinnefotball) gjør at norske klubber vil få utbetalt rundt 200.000 kroner for hver spiller de har i den norske landslagstroppen.

Årets to første kamper

Til uken drar landslaget til La Manga for den første treningssamlingen i VM-året. Skottland og Canada er motstanderne i Spania.

Vålerenga ønsker ikke å la henne delta på samlingen så lenge hun er sykmeldt.

– Jeg håper jo at det løser seg innen vi skal reise. Jeg vet ikke hva vi kan gjøre hvis ikke, sier Sjögren om den situasjonen.

Planen for hva han gjør hvis mesterskapet i Frankrike går uten Herlovsen er foreløpig ikke lagt.

– Vi har ikke fundert på worst case-scenariene ennå. Her må begge parter jobbe for å finne en løsning, og det gjør de sikkert også, sier Sjögren.

Neste landslagssamling er Algarve cup. Norge skal spille tre kamper i Portugal rundt månedsskiftet februar/mars.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Herlovsen er selvskreven på det norske laget hvis hun er i form. Han sier ingen spillere er uerstattelige, men at bredden i den norske troppen ikke er større enn at det er merkbart når de beste er ute.

– Hvis både er Herlovsen og Hegerberg er uaktuelle, så er det to store profiler som er ute. Det er noen spennende spillere som kommer opp, men det er ikke sånn at det bare er å dytte inn den neste spilleren og så er hun like bra, vurderer Torp.