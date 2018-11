Kong Harald skal på herrenes cupfinale - men stiller ikke på kvinnefinalen

- Jeg trodde et øyeblikk konkurransen var over

Søndag møtes Rosenborg og Strømsgodset til årets cupfinale for herrer. Det skjer som vanlig med kong Harald tilstede. Men lørdagens kvinnefinale mellom LSK Kvinner og Sandviken går uten kongen på plass.

– Det er for dårlig, og det er feil prioritering, sier sportslig leder for Stabæks kvinnelag, Richard Jansen.

Jansen er kjent som en iherdig talsmann for kvinnefotballen, og tok også opp spørsmålet i 2012, da hans egen klubb møtte Røa i cupfinalen.

– Jeg synes det er veldig svakt. Én ting er at han ikke er der selv, men kongehuset bør være representert. Det deles jo ut en kongepokal, sier Jansen.

Kommunikasjonsavdelingen på Slottet opplyser at kongefamilien har annet program lørdag. De ønsker ikke å utdype hvilket program det dreier seg om.

– Kongen går på det han vil gå på, og han burde gått på cupfinalen i Norges største kvinneidrett. Det er 2018, og monarkiet bekrefter at de er en anakronisme, sier en engasjert Jansen.

Heller ikke statsminister Erna Solberg vil være tilstede i Telenor Arena for å se sine bysbarn spille cupfinale.

VG omtalte denne saken først. Avisen skriver at kongen har vært på samtlige av herrenes finaler de siste ti årene, med unntak av 2009 og 2013. Han var tilstede på kvinnenes finaler i 2016, 2009, 2008 og 2007.

I 2009 og 2007 var kong Harald kun på kvinnenes cupfinale, og ikke herrenes.

Utfordret på Twitter

LSK-spiller Emilie Haavi tok tidligere i uka i bruk Twitter for å utfordre kongen og statsministeren til å møte opp.

Haavi fikk svar fra Erna Solberg, som opplyser at hun er i Sør-Afrika. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland skal representere regjeringen.

Jeg er i Sør-Afrika, ellers ville jeg vært der😀 Linda Helleland Hofstad kommer fra Regjeringen. — Erna Solberg (@erna_solberg) November 28, 2018

– Det var litt humoristisk ment fra min side, men jeg tenker jo at kvinnefinalen er like viktig som herrefinalen, sier Haavi.

Hun sier at det har vært veldig stas de gangene kongen har vært tilstede under cupfinalen.

– Det er ikke sånn at hans tilstedeværelse avgjør om det blir en bra dag, men et ekstra moment for oss spillere. Men det er jo forståelig at folk har et annet program, sier LSK-spilleren.

– Kjipt for Bergen

– Det er naturligvis litt kjipt at ikke kongen er der, men det er ikke den viktigste likestillingssaken, sier markeds- og medieansvarlig i Sandviken, Mette Hammersland.

Hun er ikke spesielt fornøyd med Erna Solbergs fravær.

– Som bergenser er jeg veldig skuffet over egen statsminister. Jeg skjønner at hun er bortreist, men dersom det hadde vært Brann som hadde spilt på søndag ..., sier Hammersland og lar resten av setningen henge i luften.

Daglig leder i LSK Kvinner, Emma Helena Sørensen, har ikke brukt krefter på problemstillingen.

– Det er ikke så mye å få gjort noe med. Vi skulle selvfølgelig ønsket at de kom, men vet at de har travle hverdager, sier hun.