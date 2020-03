Nye datoer for konfirmasjonen i Trondheim

Mener mannen rundlurte eldre kvinner for millioner. Penger gikk til kjøp av luksusklokker

Grunnleggeren av E. C. Dahls Stiftelse nektet seg ikke omgang med damer

UP med laserkontroll i Levanger mandag

Høie: Ikke vær redd for å møte opp hos fastlegen eller på sykehus

Kontroversiell plan for å ferdigspille Premier League: – Liverpool fortjener det

Huseklepps to forslag til å gjennomføre sesongen

WHO har fått inn 622 millioner dollar i koronabidrag

Kontroversiell plan for å ferdigspille Premier League: – Liverpool fortjener det

Saken oppdateres.

Liverpool kan bli seriemester. Bak lukkede dører. Premier League sysler med planer om å spille resten av de 92 kampene som gjenstår. Det vil skje uten publikum på isolerte arenaer rundt om i England.

Det er mye penger som står på spill, og nå har de lagt en plan for å gjennomføre avslutningen av Premier League-sesongen.

Kampene skal TV-sendes, men ikke spilles på klubbenes egne stadion. Det skal spilles et par kamper daglig gjennom sommeren, og alle skal sendes på TV.

Spillere og støtteapparat skal isoleres på hotell borte fra sine familier på samme måte som under de store nasjonale mesterskapene.

Kane tviler

Harry Kane, som har vært skadet siden januar, er en av dem som ikke er spesielt begeistret for at det muligens blir spilt sommerfotball for stengte dører.

– Å spille i juli og august og forskyve neste sesong ser jeg ikke mange fordeler med. Men selvsagt vet jeg ikke mye om arbeidet i kulissene, sa Kane i en direktesendt samtale med Jamie Redknapp på Instagram søndag.

30 års venting

Den tidligere manageren i en rekke klubber, Harry Redknapp, er derimot mer positiv til at Liverpool etter 30 års venting skal få en mulighet til å løfte ligatrofeet.

– De lagene som er i toppen fortjener dette. Liverpool fortjener å bli kåret som vinnere, sa Harry Redknapp.

Han har en svært så talefør motstander i superkjendisen Piers Morgan. Han er programleder i det populære TV-programmet Good Morning Britain, tidligere redaktør i Daily Mirror og Arsenal-tilhenger.

– Den eneste løsningen er å annullere denne sesongen og starte på nytt når vi kan. Det er trist for Liverpool og Leeds, men det er irrelevant i en slik situasjon som vi er i nå, sier Piers Morgan.

Han gikk i rette med tidligere United-spiller og fotballekspert Gary Neville, som mener at det er en fornuftig løsning å forsøke å spille ferdig Premier League.

Taper milliarder

Foreløpig er det bare Premier League som forsøker å berge hundrevis av TV-millioner i inntekter på denne måten.

Ifølge nettstedet Football. London er det faktisk snakk om at engelske fotballklubber kan tape opp mot 15 milliarder kroner dersom det ikke blir spilt flere kamper denne sesongen. En sponsoranalytiker tror at tapet kan reduseres til rundt 2 milliarder dersom ligaen blir ferdigspilt.

Det er allerede klart at en rekke av de store ligaene sliter med det samme problemet. Det totale tapet for de store europeiske klubbene kan bli opp mot 50–60 milliarder kroner. I tillegg taper trolig Uefa rundt fem milliarder på at EM blir utsatt med ett år.

Annullert allerede

Hva som skjer med de tre neste divisjonene hvor opprykk og nedrykk skal avgjøres, er det fortsatt ingen klar plan for.

Engelsk fotball utenfor det profesjonelle ligasystemet er allerede annullert. Det vil si fra og med nivå syv. Det er også damefotballen under nivå to. Der vil lagene begynne på ny sesong når det er helsemessig forsvarlig.

South Shields utenfor Newcastle ledet sin avdeling av 7.-divisjon med 12 poeng og lå an til opprykk. Det blir det nå ingenting av. De har sendt brev til forbundet (FA) og bedt om at de revurderer beslutningen om å annullere sesongen. Med seg til å signere har de fått 60 andre klubber fra de lavere divisjonene.