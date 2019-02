Kontroversiell scoring i Liverpools slitekamp: – Han er ikke i nærheten

Dette er Norges mest populære hunder. Sjekk hvilken hunderase som passer best for deg

Saken oppdateres.

West Ham - Liverpool 1–1

Kun en gang tidligere denne sesongen har Liverpool spilt to seriekamper uten å vinne. Det var 1-1 borte mot Chelsea og 0-0 hjemme mot Manchester City. Med andre ord ikke like stort varsku som nå.

1–1 hjemme mot Leicester og 1–1 borte mot West Ham gir Liverpool-fansen ekstra nerver, noen få kilometer før siste sving i gullinnspurten.

To kamper som er ledet. Fire poeng tapt.

– Selvfølgelig er det offside

Nå er Manchester City bare tre poeng bak Liverpool, som jakter sitt første seriegull på 29 år. Men det kunne vært to poeng også. For før pause hang Liverpool i tauene på London stadium.

22 minutter var spilt da Sadio Mané ga gjestene ledelsen - mot spillets gang. James Milner fant senegaleseren foran mål. Men målet skulle vært annullert. TV-bildene viste at Milner var i offside da han fikk pasningen fra Adam Lallana.

– Selvfølgelig er det offside. Noen ganger ser man slike avgjørelser, andre ikke. Denne gangen gikk det Liverpools vei. Linjemannen er ikke i nærheten, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Skuffet Klopp

Liverpool-manager Jurgen Klopp var misfornøyd med dommerne etter kampen, selv etter «gavepakken» som gav de 1–0.

– Jeg hørte at det var offside og det tror jeg dommerne fikk høre i pausen, sier en skuffet, men fattet Liverpool-manager i et TV 2-sendt Sky Sports-intervju.

– Vi får se om dette poenget blir viktig. Det var en tøff kamp, mot en vanskelig motstander med gode dødballer. Vi nøt ikke kampen nok, oppsummerer han.

Nettopp det samme mente Liverpool-bauta Virgil van Dijk.

– Vi nyter dette, vi må nyte det. Vi topper ligaen og tar det kamp for kamp. Vi kunne hatt null å spille for også, men det er dette vi vil være med på, sier van Dijk.

Før det var gått ti minutter hadde både Chicharito og Aaron Cresswell barbert stolpene på London stadium med farlige skudd.

– Han er så langt unna

Og bare minutter senere måtte Alisson ut i full strekk da Chicharito og West Ham var på ferde igjen. Meksikanerens kanon var god, men Liverpool overlevde igjen.

Serielederne hadde tur foran eget mål og hadde flyt også andre veien. Adam Lallana fikk pirket ballen til James Milner, som fant Sadiou Mané foran mål. Senegaleseren bresidet inn ledermålet fra kloss hold. Flyt? Ja, for Milner var i offside da han fikk ballen. Målet burde vært annullert.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller var lite imponert.

– Han er så langt unna å være på linje med bakerste spiller og har blikket en annen vei. Han ser ikke situasjonen, sa Stamsø-Møller kritisk.

Vakker utligning

Liverpool-fansen, som atter en gang fikk Manchester City i nakken (to poeng bak) etter at de vant sin kamp mot Arsenal søndag kveld, var derimot ikke i himmelen lenge. Det tok seks minutter, så var West Ham a jour.’

Felipe Anderson tok en «Brolin 1994-variant», rullet et frispark ut til Felipe Anderson og en flott avslutning senere sto det 1-1 etter 28 minutter.

Fikk du med deg denne? Eggen sammenligner Solskjær med Sydpolen-suksess

West Ham kunne like gjerne gått til pause med ledelse også, da Rice fikk en stor sjanse tre minutter før pause. Dessverre for hovedstadslaget, gikk headingen like over Liverpool-målet, etter innlegg fra Anderson.

Liverpool tok mer kontroll i andre omgang, uten at de var i nærheten av å blomstre offensivt. Med unntak av et par farlige skudd fra Mohammed Salah, produserte serielederne lite.

– Stresser altfor mye

Langt roligere var det også for West Ham, men etter 74 minutter kunne det virkelig eksplodert foran Liverpool-målet. Robert Snodgrass dro seg flott forbi ved dødlinja og fant Mark Noble med en 45-graderspasning.

Dessverre for West Ham fikk ballen en ekkel sprett og ballen forsvant over målet til Alisson.

Gjestene pushet på for seiersmålet på tampen, men pumpingen ga intet resultat for Jurgen Klopps menn. Innbytter Divock Origi fikk en alle sjansers mor i siste sekund, etter en flott vipp av Naby Keita. Men alene med West Hams sisteskanse, ble nervene for store for belgieren.

– Han stresser altfor mye alene med Fabianski, slo Stamsø-Møller fast.