Kanskje er det riktig at netthandel ikke vil true Midtbyen

Krasse kommentarer på Kariannes (17) Facebook-innlegg: - Det er rett og slett ganske kvalmt at voksne gjør sånt

Nytt tap for Byåsen

Selv om han ble knust, er det ikke Klæbo vi bør bekymre oss for

Cristiano Ronaldo utvist i Champions League-debuten for Juventus

Kontroversiell straffe da Pogba avgjorde for Manchester United

Matchvinneren åpner for å bli i Viking: – Jeg elsker å være her

Arna-Bjørnar-talent overrasket over landslagsplass: – Det kom noen gledestårer

Cristiano Ronaldo utvist i Champions League-debuten for Juventus

Jeger skadd i skyteulykke i Vinje – nødetatene framme etter over fire timer

Personer blåste over ende og pådro seg kuttskader på Flesland

Kontroversiell straffe da Pogba avgjorde for Manchester United

Saken oppdateres.

YOUNG BOYS – MANCHESTER UNITED 0–3

Lenge var det jevnt mellom Young Boys og Manchester United i Champions League. Til tider fikk United virkelig kjørt seg på kunstgresset.

Men etter 35 minutter, litt ut av ingenting, tok gjestene ledelsen. Fra 15 meter skjøt Paul Pogba med venstrefoten, og ballen føk opp i keepers høyre hjørne.

Like før pause la Pogba på til 2–0 fra straffemerket, og kampen var i realiteten kjørt for vertene.

Men straffesparket var av det særdeles kontroversielle slaget. Dommer Deniz Aytekin mente det var hands i feltet på Kevin Mbabu, men det mente en rekke eksperter var feil.

– Det var ikke straffespark, sa Viasat-duoen Roar Stokke og Lars Tjærnås.

Tidligere toppdommer Svein Erik Edvartsen skrev på Twitter:

– Ikke straffbar hands. Skulle aldri vært idømt straffe. Armen i naturlig stilling. Ball som søker hånd. Ingen forsettlig handling.

Straffe som Pogba satte i mål:



Ikke straffbar hans. Skulle aldri vært idømt straffe. Armen i naturlig stilling. Ball som søker hånd. Ingen forsettlig handling. — Svein-Erik Edvartsen (@Edvartsen) September 19, 2018

Manchester United hadde stort sett bra kontroll i 2. omgang, og etter 65 minutter var alt håp ute for hjemmelaget. United kontret på mesterlig vis, og Pogba fikk målgivende da Anthony Martial ordnet 0–3-målet.

I den andre gruppe H-kampen vant Juventus borte mot Valencia, trass i at «Juve» måtte spille med ti mann i over en time etter at Cristiano Ronaldo ble utvist.