Kontroversielt i Sarpsborg: Her får Molde-spilleren direkte rødt kort

Saken oppdateres.

SARPSBORG 08 - MOLDE 2–2

Det ble uavgjort i Sarpsborg etter en svært innholdsrik kamp mot Molde. Hjemmelaget ledet to ganger. To scoringer av hjemmelagets Mikkel Agger ble utlignet av Einar Braut Håland og Mathias Normann.

Men poenget til tross: Nå har Molde tre seriekamper på rad uten seier. I tillegg har de blitt slått ut av cupen av 2. divisjonslaget Brattvåg.

Kampen var full av kontroverser. Først da Sarpsborg fikk straffe og gikk opp i 2–1, etter en klønete involvering av Stian Gregersen. Mikkel Agger løp inn i 16-meteren, men ble hindret av Gregersen da ballen var på vei inn til keeper.

Deretter da Mathias Normann ropte på straffe før pause, og da samme mann ble sendt i dusjen et stykke ut i den andre omgangen. Dommerteamet mente Normann stemplet en Sarpsborg-spiller. Det var Molde-spilleren uenig i.

Uenige i utvisningen

– Jeg er tøff nok til at jeg hadde stått her og innrømmet det om det var rødt kort. Men helt ærlig prøver jeg å sette ned foten og treffer ham, sier hovedpersonen i et intervju vist på MAX.

Han får støtte av trener Ole Gunnar Solskjær. Duoen var også tydelige på at Normann ble snytt for straffe da han gikk ned for telling innenfor 16-meteren på overtid av den første omgangen.

– Jeg regner med det hadde blitt gitt frispark midt på banen, sa en bestemt Solskjær, som ikke var i tvil om at hans lag skulle fått en mulighet fra 11 meter.

Situasjonen skapte diskusjon i sosiale medier. Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg var blant dem som var enig med Solskjær. På Twitter ga han klart uttrykk for at Molde ble snytt.

Det er straffe det. — Per Ivar Staberg (@perstaberg) May 7, 2018

– Det er godt mulig Normann skal ha straffe. Jeg vil gjerne se den flere ganger før jeg sier noe bombastisk, var dommen fra kommentator Kjetil Rekdal.

Luke til Brann

Resultatet gjør at Molde taper ytterligere terreng til serieleder Brann. MFK på fjerdeplass har 14 poeng. Brann topper Eliteserien med sine 22 poeng.

Sarpsborg på niendeplass har ti poeng. Sarpingene er også inne i en dårlig stim i serien. Forrige seier kom mot VIF 2. april (3-0).