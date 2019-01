Koteng avslørte millionbud for Horneland

Faren for at vi morer oss til døde bør bekymre

Saken oppdateres.

Se hele pressemøtet i videovinduet over.

– Det er sjelden vi blir hengt ut så innihampen. Vanligvis bruker vi ikke forsvare oss, men nå føler vi et behov for å gjøre det.

Det sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng på et pressemøte på Lerkendal fredag ettermiddag.

Han reagerer sterkt på hvordan Haugesund har omtalt Rosenborg det siste døgnet, og har liten forståelse for dette.

– Vi ønsket å ha en prat med Horneland, og henvendte oss skriftlig til Haugesund og fikk lov til det. Etter møtet ble interessen for hverandre større, og vi ble enige om å prøve og bli enige. I de forhandlingene fikk vi avklart at han har en vanlig arbeidskontrakt med oppsigelsestid. Det viste seg å stemme, sier Koteng til pressen.

Han forteller at Rosenborg har forsøkt å bli enige med Haugesund om å kjøpe ut Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland fra oppsigelsestiden.

– Den er fra 1. januar til 1. februar. Vi tilbød 1,1 millioner kroner for i praksis ni arbeidsdager, slik at de kan begynne hos oss senest 21. januar (når Rosenborg-spillerne møtes etter ferien, journ. anm.). Nå kan de begynne 1. februar i stedet. Vi har tilbudt Haugesund en stor sum for at Eirik og assistenten skulle begynne litt tidligere i januar. Det er situasjonen vi har opplevd, sier Koteng.

På pressemøtet avslørte styrelederen at Eirik Horneland befinner seg i Trondheim - og at han ikke er i tvil om at Horneland blir Rosenborg-trener.

Adressa har prøvd å få kontakt med Haugesund om saken, men foreløpig uten hell.