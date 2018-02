Koteng fortsetter som styreleder for RBK

Hegle Svendsen-opptur foran mor og far: – Gjør vondt i foreldrehjertet når Emil sliter

Koteng fortsetter som styreleder for RBK

Saken oppdateres.

Det ble ingen endringer i RBK-styret etter kveldens årsmøte i klubben. Fem av medlemmene var på valg, og valgkomiteen innstilte på at de skulle få fornyet tillit.

Årsmøtet fulgte innstillingen, og dermed får styreleder Ivar Koteng, Bård Benum, Synnøve Farstad, Vegard Heggem og Fredrik Winsnes en ny periode på Brakka.

Ivar Koteng har vært styreleder i Rosenborg siden 2012, og ble i kveld valgt inn for fjerde gang. Siden den gang har klubben tatt tre seriemesterskap og to cupmesterskap.

Av andre navn å merke seg ble Svein Grøndalen valgt inn som varamedlem i kontrollkomitéen, og Harald Brattbakk inn i valgkomitéen.

Nestleder Leif Inge Nordhammer, Rune Bratseth og Marit Collin var ikke på valg.

300 millioner i inntekter

I tillegg til valg av styret blir også budsjettet for 2018 og regnskapet for 2017 lagt fram for klubbens medlemmer.

Rosenborg hadde i 2017 for første gang mer enn 300 millioner kroner i inntekter, nesten dobbelt så høyt som opprinnelig budsjettert.

– 2017 var et godt år for hele konsernet, sier Dyrhaug og ramser opp inntekter på billettsalg, sponsorer, spillersalg, UEFA-spill og medier.

Budsjetterer med underskudd

For 2018 legger ikke Rosenborg opp et budsjett preget av den samme sportslige og økonomiske suksessen som i året som gikk.

Konsernet regner, ifølge budsjettet for 2018, å gå med 15 millioner kroner i underskudd. Budsjettet for driften av ballklubben har en minus på hele 22 millioner.

Tidligere i dag ble det kjent at Sparebank 1 SMN fortsetter som hovedsponsor i ytterligere to år.